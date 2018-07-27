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Що не так з рішенням КДК допустити гравця "Шахтаря" Ісмаілі до матчу з "Динамо"

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Ісмаілі у матчі проти "Динамо"
Ісмаілі у матчі проти "Динамо" / ФК "Шахтар"

Матч за Суперкубок України в Одесі 21 липня закінчився масової сутичкою за участі футболістів обох команд. Тоді ж арбітр Костянтин Труханов вилучив Ісмаілі та показав другу жовту картку гравцю "Динамо" Микиті Бурді.

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Після цього ситуацію почав вивчати Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ. І виніс своє рішення – дискваліфікація на два матчі (проти "Десни" та "Арсенал-Київ). Правда воно дещо дивне. Адже гравцю загрожувала трьохматчева дискваліфікація. А третій матч – це з київським "Динамо" на НСК "Олімпійський".

За словами голови КДК Андрія Шумілова, комітет взяв до уваги дві речі. Перша – раніше подібних грубих порушень у цього гравця не було. І з цим ще можна погодитися. Однак друге річ викликає як мінімум здивування.

"Протистояння "Динамо" та "Шахтаря" є найбільш популярними серед вболівальників поєдинками й окрасою нашого чемпіонату. Тому серед іншого важливо, щоб команди провели ці матчі у найсильніших складах", – заявив Андрій Шумілов. 

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Відтак виникає питання – якщо б подібне правопорушення здійснив гравець іншої команди (не з "Динамо" чи "Шахтаря"), йому б теж скоротили термін дискваліфікації? І якщо це зробить не гравець основи, то він отримає покарання згідно з правилами, а не заради "окраси нашого чемпіонату"?

При цьому в КДК ФФУ вирішили "прикритися" тим, що "Шахтар" вимагав дискваліфікувати ще двох гравців "Динамо" Томаша Кенджори та Тамаша Кадара. Але через відсутність відео в комітеті не зуміли "встановити чітку і детальну картину сутички". Відтак після ретельного вивчення усіх наявних матеріалів справи КДК ФФУ вирішив відсторонити Ісмаїлі на дві гри та не брати до уваги лист ФК "Шахтар", в якому клуб вимагає відсторонення двох гравців ФК "Динамо" Київ мінімум на три матчі".

Нагадаємо, матч "Динамо" проти "Шахтаря" відбудеться у п'ятницю, 3 серпня, на НСК "Олімпійський" у Києві.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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