Що не так з відпочинком Луценка на Сейшелах: пояснення екс-дипломата

Екс-дипломат Богдан Яременко піддав нещадній критиці відпочинок генерального прокурора України Юрія Луценка на Сейшелах.

Свою позицію Яременко висловив у Facebook.

Також він звернув увагу на необґрунтованість виправдань Луценка, який запевнив, що "відпочивав, як середній клас".

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Середній клас не зупиняється і не відпочиває в Four Seasons. Середній клас не витрачає 50 тис дол на відпочинок. Тим більше – 50 тисяч євро. Тим більше, це не роблять чиновники, тим більше – генпрокурори, тим більше – політики, особливо коли їх дружини теж політики,

– написав Яременко.

Він додав, що особливо обурливим є той факт, що згідно з декларацією такого розкішного відпочинку Луценко не може собі дозволити.

"А надто так не робиться за гроші родичів, бо підозри автоматично посилюються і переносяться на усю родину. А цього ніяк не можна допустити щодо особи, яка має слідкувати за законністю. Це зальот", – констатував він.