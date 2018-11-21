Що не варто робити після трапези: 5 шкідливих звичок

Медики та дієтологи склали перелік харчових звичок, які не варто робити після прийому їжі, адже вони можуть нашкодити організму.

1. Не варто споживати одразу після трапези фрукти, щоб не нашкодити шлунку, передає Сosmo. Краще їсти фрукт за півгодини до їжі, а ще краще – випийте склянку води кімнатної температури. Це дозволить підтримати водний баланс в організмі, допоможе не з'їсти зайвого і запустить метаболізм.

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2. Не робіть швидких прогулянок одразу після трапези. Через подібні активності організм відволікається від процесу травлення, кров відливає від шлунка і травмує всю травну систему.

3. Не їжте після страви десертів, адже звичка закушувати обід солодким – одна з причин зайвої ваги. Особливо це небезпечно після 35 років, коли метаболізм починає сповільнюватися.

4. Не їжте холодних страв і напоїв після прийому їжі – вони сильно ускладнюють перетравлення.

5. "Не чистіть зубів після їжі, це не корисно. Приблизно через півгодини після їжі слина змиває велику кількість кислот і тоді можна почистити зуби. Але дієтологи радять просто прополоскати рот теплою водою.

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