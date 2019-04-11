Що не зазначили кандидати у президенти у своїх фінансових звітах

Серед олігархів та найбагатших людей країни напряму фігурують у фінансових звітах кандидатів у президенти лише кілька прізвищ. Це власник медіа та промислових активів президент Петро Порошенко і нардеп та співвласник десятка підприємств Сергій Тарута.

Вони задекларували витрачання власних мільйонів на свою кампанію, розповів аналітик громадського руху "Чесно" Ігор Фещенко у програмі "Он воно як".

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Прізвищ Ріната Ахметова, Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна або Ігоря Коломойського у фінансових звітах кандидатів на сайті НАЗК не вказано. Натомість кількох з них можна побачити серед спонсорів передвиборчої кампанії опосередковано.

Наприклад, менеджмент підприємств Ріната Ахметова давав гроші на передвиборчу кампанію Олександра Вілкула, а люди, що виводять на Павла Фукса та Андрія Портнова, перераховували гроші Володимиру Зеленському.



Рінат Ахметов

Ігор Фещенко додав, що аналізуючи ефіри провідних телеканалів України, можна зробити висновки: Юрія Бойка підтримували власники "Інтеру" Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін, а Олега Ляшка – власник "України" Рінат Ахметов.

Він також висловив сумнів у тому, що Порошенко – єдиний, хто фінансував кампанію чинного президента (він вніс на свій передвиборчий рахунок рекордні 415 мільйонів).

За оцінками Фещенка, реальні витрати кандидатів на кампанію у 2-3 рази перевищують задекларовані.

Офіційно сукупний передвиборчий фонд кандидатів на цих виборах становив 1,3 мільйони гривень (станом на 18 березня). В реальності, за оцінками аналітика, на вибори вже витрачено 4-5 млрд грн. Тобто про левову частину передвиборчих коштів кандидати взагалі не звітували.

Оцінюючи офіційний шмат пирога, треба також дивитися, що було до того (бо деякі кандидати почали кампанію за рік до її офіційного старту). Це раз. Друге, це те, що вже під час кампанії нам не показали. Дуже часто це соцмережі, це технологи, це офіси, це сотні працівників і мабуть тисячі агітаційників, це десятки членів дільниць, спостерігачів і так далі,

– заявив Ігор Фещенко.

Загалом, як відомо з проміжної декларації про фінансові витрати на виборчу кампанію З 8 лютого до 18 березня Петро Порошенко перерахував у свій виборчий фонд 415 мільйонів гривень Вартість передвиборчої кампанії Юлії Тимошенко становила 164 мільйони гривень. Всі кошти на виборчий фонд Тимошенко надходили з рахунків партії "Батьківщина".

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У фонд Володимира Зеленського гроші приходили з різних джерел. Понад 68 мільйонів гривень — на накопичувальний рахунок виборчого фонду перерахували фізичні особи. Ще майже 16 мільйонів гривень Зеленському на кампанію перерахувала партія "Слуга народу". З власної кишені на вибори Зеленський виклав 11,5 мільйонів. Більше 7 мільйонів гривень Зеленському довелося повернути донорам.

Дивіться відео повного випуску "Он воно як" за 10 квітня 2019 року: