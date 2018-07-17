Що носили голлівудські модниці 20 років тому: добірка фото

Двадцять років тому модна естетика 90-х років була повністю сформована. І тренди того часу знову повертаються.

Портал Who What Wear вирішив пригадати, що носили дівчата у липні 1998 року, щоб поринути у ностальгію і почерпнути натхнення на створення нових образів.

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Модниці як Холлі Беррі, Кемерон Діаз та Сара Джессіка Паркер обирали міні, взуття на платформі та топи без бретельок.

Холлі Беррі

Наприклад, образ Холлі Беррі – це класичні тренди 90-х років: білий топ і спідниця в парі з сандалями з ремінцями.

Сальма Хайєк

А Сальма Хайєк носила три речі, які в тренді у 2018 році: лавандовий колір, сумки-мішечки та мінімалістичні сандалі.

Джессіка Біл

Дженіфер Еністон

Камерон Діас

Сінді Кроуфорд

Сара Джесіка Паркер

Дженіфер Лопес

Кортні Кокс