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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Що нового у законі про ОСББ

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З 10 червня українці самі обиратимуть зручну форму управління своїм будинком. Вони можуть керувати житловим фондом самотужки, створити ОСББ чи скористатись послугами управлінської компанії.

Ще з радянських часів повелося – отримуючи квартиру, люди автоматично ставали клієнтами житловоексплуатаційних компаній, які їх обслуговують. Проте якість послуг, які вони надають низька, а ось ціни постійно ростуть.

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Будинок – це держава, в ньому є мешканці, громадяни цієї держави. Вони більшістю обирають Кабмін  правління ОСББ, а правління обирає голову. За ОСББ майбутнє. Люди сплачують лише за надані послуги і контролюють, на що витрачають гроші. І щомісяця непогано економлять
 сказав голова Асоціації ОСББ і ЖБК Костянтин Киричук.

Головна вимога закону, який вступає в дію  визначитись як управляти майном, яке належить усім.
На загальних зборах не лише обиратимуть управителя, а й визначатимуть цінову політику та перелік послуг, які хочуть отримувати. Комунальні установи не зникнуть, але їм доведеться конкурувати з іншими компаніями.

Всі договори, які будуть укладатись на управління, вони тимчасової дії  1 рік. Якщо ми побачимо, що та контора, яку вибрали не справляється зі своїми обов’язками, то з нею не продовжать договір,
 сказала заступниця голови Комітету з питань житлово-комунальних послуг Альона Бабак.

Якщо мешканці не зможуть визначатися, кому ж довірити обслуговування будинку, їм допоможуть органи місцевого самоврядування. На прохання людей можуть провести конкурс. За словами експертів серед усіх форм управління житлом найкраще – ОСББ. Це юридична особа зі своїм банківським рахунком і може розраховувати на співфінансування. Невеликі ж будинки можуть залишитись на самозабезпеченні: мешканці утримуватимуть своє житло не наймаючи управителя.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України ОСББ Реформи Тарифи Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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