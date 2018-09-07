Що нового з'явилося у Tor Browser 8

Услід за Google Сhrome оновлення інтерфейсу отримав ще один популярний браузер – Tor, вийшла 8 версія якого.

Tor Browser завжди брав за основу Mozilla Firefox, так і цього разу його повністю синхронізовано з Firefox Quantum і він підтримує всі його функції.

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Tor Browser отримав новий дизайн

Відтак, тепер Tor Browser використовує сучасний користувальницький інтерфейс Photon, а також підтримує оптимізований за швидкістю движок рендерингу сторінок, як і поточна версія Firefox.

Крім того, розробники вирішили відмовитися від підтримки старої системи додаткових компонентів на основі XUL для нової системи API WebExtensions, яка застосовується у Chrome, Opera, Vivaldi, Brave та інших браузерах на основі Chromium.

Також однією з найбільших змін є те, що команда Tor оновила початкову сторінку, яка з'являється уперше, коли користувачі встановлюють і запускають браузер.

Як зазначають представники браузера, цю сторінку було спрощено, аби допомогти новим користувачам налаштувати правильне (і безпечне) з'єднання з мережею Tor з самого початку.

Зауважимо, що раніше перша сторінка Tor містила безліч технічних символів, що були незрозумілими особливо тим користувачам, які використовують його лише з метою конфіденційності та анонімності. Таким чином, це нововведення є дуже важливим.

Ще одним помітним покращенням є функція отримання нових мостів (вузли, що ускладнюють блокування Tor) прямо з браузера. Раніше для отримання списку нових вузлів потрібно було писати лист, що було, м'яко кажучи, не дуже зручно. Тепер же достатньо звернутися до спеціальної функції запиту моста в вікні мережевих налаштувань Tor.



В оновленому Tor стало легше заходити на цензуровані сайти

До слова, незабаром Mozilla Firefox має змінити дизайн свого логотипу, який є одним із найупізнаванішим у світі.