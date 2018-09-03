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Мотивація для українських освітян: у МОН поділилися планами

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Лілія Гриневич розповіла, що чекає на українську освіту найближчим часом
Лілія Гриневич розповіла, що чекає на українську освіту найближчим часом / 24 канал

Підвищення зарплат для педагогів у 2019 році не планується, оскільки Україні доведеться виплачувати борги за запозиченнями. Однак підвищення окладів може відбутися в рамках зростання мінімальної зарплати. Крім того, у МОН готують зміни до закону про дошкільну освіту.

Про це розповіла міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, передає "Радіо Свобода".

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"Я навіть не обіцяю та не анонсую підвищення зарплати наступного року для окремих категорій педагогічних чи науково-педагогічних працівників. Бо наступний бюджетний рік буде дуже складним, це пікова виплата в рамках міжнародних зобов’язань України. Натомість буде те, що завжди є – підвищення для бюджетників, відповідно до зростання мінімальної зарплати", – переконує чиновниця.

За її словами, щодо зарплат і навантажень для вихователів дитсадків у міністерстві також знають і збираються полегшити роботу цієї категорії працівників.

"Те, що у них більший робочий день – це правда. Вони не можуть взяти, як шкільний учитель, півтори ставки навантаження. Ми думаємо, в який спосіб можна мотивувати дошкільників, зокрема за інтенсивність праці… Садочки зараз переповнено, ця проблема реально існує. Зараз ми будемо готувати зміни до закону про дошкільну освіту", – додала Гриневич.

Як підкреслила вона, мотивувати вихователів планується "через механізми організації праці в дошкільному закладі".

Нагадаємо, раніше Лілія Гриневич заявляла, що батьки та вчителі не повинні купувати деякі шкільні підручники, оскільки у це вклала інвестиції держава.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство освіти та науки України Освіта Гроші
Джерело: 24 Канал
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