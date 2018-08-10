Що одягати цієї осені: поради українських модних блогерів

Літній сезон поступово завершується, тому саме час готувати себе та свій гардероб до стильної та сонячної осені. Українські фешн-блогери підказали, які ж модні новинки готує для нас майбутній осінній сезон 2018.

Instagram та YouTube-блогери є чи ненайпершими людьми в сфері "fashion", які знають про майбутні новинки і тенденції прийдешнього сезону. Світ моди неймовірно швидкоплинний, тому впевнені у собі дівчата та чоловіки повинні знати, для чого їм варто звільнити місце в гардеробі для наступної пори року.

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Редакція LifeStyle 24 дізнались в українських блогерів у соцмережах, які мають кількатисячну аудиторію та відмінне почуття стилю, що ж варто одягнути цієї осені, які кольори переважатимуть у теплих речах та якому одягу вони самі найбільше віддають перевагу.

Анна Погрібняк

Фешн-блогер, фахівець в сфері IT

Анна розповідає, що всю колористику осіннього сезону можна переглянути на ресурсі Інституту кольору Pantone, у який вона сама частенько заглядає. Але її фаворитами серед трендових кольорів осені 2018 є гірчичний, жовтий, рудий та оливковий.

Це теплі кольори, які неодмінно будуть добре вписуватись у ваш гардероб також і зимою,

– зазначила фешн-блогер.

Серед речей, які рекомендує Анна придбати цієї осені – це кашеміровий светр та вовняне пальто camel-кольору. Моделі пальто з підплічниками зараз особливо актуальні, додає фешн-блогерка.

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Допис, поширений Anna Pogribnyak | IT,fashion (@anna.pogribnyak) 17 Лип 2018 р. о 12:34 PDT

Дівчина також розповіла про повернення леопардового принту на прилавки магазинів, тому повністю відмовлятись від нього не варто.

Якщо ви готові до експериметів зі стилем – неодмінно спробуйте такі орнаменти! Особливо актуальні зараз тваринні принти у верхньому одязі. Моя порада – обирати крупніші леопардові принти і не перевищувати ліміт однієї такої речі в образі,

– коментує Анна.

Щодо інших принтів та фактур, цієї осенні блогерка радить звернути увагу на шкіряні та твідові речі.

"Зараз величезне різномаїття фактур – особливої популярності набирає шкіра (наприклад, шкіряні сукні) та твід (спідниці або костюми)", – додає Погрібняк.

Допис, поширений Anna Pogribnyak | IT,fashion (@anna.pogribnyak) 28 Лип 2018 р. о 1:10 PDT

А щодо найулюбленіших речей у власному гардеробі, то Анна віддає перевагу стильному верхньому одягу та взуттю, яке любить поєднувати як з повсякденними, так і романтичними образами.

Пальто, берети та чорні масивні черевики (особливо під жіночні образи). До речі, тему модних трендів осені 2018 я зовсім скоро повністю розкрию на моєму YouTube-каналі, тому шукайте у пошуку "Anna Pogribnyak" та підписуйтесь,

– рекомендує модна блогерка.

Настя Побережна

Фешн-блогер

Популярна блогерка в мережах Instagram та YouTube поділилась, що також любить користуватись зручним сервісом Pantone, в якому кожен може знайти щось для себе. Однак вона назвала власні "фаворити", які точно використовуватиме у підборі власних осінніх образів.

Серед моїх фаворитів Red Pear (червоний з бордовим відтінком), Valliant Poppy (червоний, який уже довго не здає своїх позицій), Martini Olive (благородний оливковий) та Ceylon Yellow (теплий відтінок жовтого),

– зазначає Настя і додає, що ці всі кольори однозначно будуть актуальними і взимку.

Щодо базового гардеробу, то блогерка Побережна радить обов'язково придбати модний тренч: "Хороший і якісний тренч — річ, яка прослужить вам точно не один сезон, якщо правильно його обрати. Максимально класичний і без зайвих деталей — в таку річ безсумнівно можна вкладати гроші!".

Допис, поширений Youtube: Nastia Poberezhna (@nastiapoberezhna) 30 Лип 2018 р. о 12:06 PDT

Настя додає, що також в кожної дівчини повинні бути "круті та якісні лофери", які, за її словами, можна поєднувати практично з усім і виглядає це завжди дуже стильно. Про нашумілу новинку в світі моди, – леопардовий принт, – блогерка теж сказала декілька слів.

Так, це правда. Леопардовий принт — один із трендів сезону осінь-зима. Я абсолютно не проти леопардового принту, більше того, уже й сама почала його носити! Грамотно підібраний леопардовий в образі має право на існування — це можуть бути леопардові аксесуари до простого і лаконічного образу, або ж навіть леопардове пальто. Якщо наважитесь,

– радить Настя.

Дівчина рекомендує також застосовувати у своїх street-style look сріблясті металізовані фактури, які також були особливо популярними цього літа. За словами Насті, модниці, які прикупили його раніше, можуть спокійно продовжувати носити такі речі.

Допис, поширений Youtube: Nastia Poberezhna (@nastiapoberezhna) 7 Сер 2018 р. о 12:48 PDT

Що цікаво, фешн-блогерка також зазначає, що одозначно варто придбати цієї осені щось в клітинку, адже вона знову на піку популярності. Щодо найулюбленіших речей осінньої пори, то Настя Побережна любить одягати стильні пальто та байкерське взуття.

Свій осінній гардероб не можу уявити без класного пальто, грубого байкерського взуття і шкіряної косухи. А ще, звісно, довгий тренч — без нього вижити восени мені було б дуже важко. І так, берети я буду продовжувати носити цієї осені теж,

– підсумовує модна блогерка.