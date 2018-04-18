Що одягнути на фестиваль: ідеї трендових образів

Час розкішних музичних фестивалів та вечірок "open-air" стартував, а, отже, варто звернути увагу не лише на купівлю квитків та їжі, а й на підбір ваших зіркових образів.

Якщо ви слідкуєте за модою і не хочете залишитись поза увагою фотокамер фестивальних фотографів, рекомендуємо завчасно підготувати собі декілька комплектів яскравих та зручних речей.

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Пам’ятайте, що у фестивальному одязі ви повинні бути в змозі танцювати весь день/ніч безперервно. Також ваш одяг має бути не лише має бути святковим, а й зручним. Будьте готові, що музична подія, на яку ви чекаєте, може відбуватись як на траві та піску, так і не гравію чи бетоні.

Ще перед від’їздом на ваш омріяний фестиваль дізнайтесь, яка історія цієї події, чому він має таку назву та чому його організовують в конкретному місці. Саме так ви зможете зорієнтуватись, який одяг найкраще для цього підійде та яка тематика буде виграшною у ваших деталях образу.



Фестивальна мода

Головними трендами цього року у фестивальній моді є яскраві кольори, укорочені топи і стрічки у волоссі. Не забувайте і про головний убір на випадок палаючих сонячних днів.

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На прикладі фестивалю Coachella 2018, який щороку проводиться в пустелі біля Лос-Анджелеса, США, пропонуємо взяти декілька ідей та створити власні неповторні образи.



Coachella 2018

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