Що одягнути на концерт: 5 комфортних і модних образів
Ви можете бути фанатом поп-музики, інді чи року, але правило номер один, коли справа доходить до концерту, полягає в тому, що ваш наряд має бути не тільки крутим, а й комфортним.
Для концерту обирайте одяг, в якому вам буде зручно танцювати, а також який підкреслить ваш стиль.
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Портал Who What Wear визначив п'ять образів, які найкраще підійдуть для музичної події.
Що одягнути на концерт
Комбінезон та об’ємні черевики
Комбінезон у поєднанні з байкерськими черевиками – це оновлена версія класичного рок-н-ролу.
Літня сукня та кросівки
Просте бавовняне плаття вільного крою не буде сковувати ваші рухи. А для більшого комфорту додайте кросівки.
Квіткова сукня та черевики
Гарна сукня у квіти чудовий вибір для концерту. Особливо, якщо ви збираєтеся на музичний фестиваль. Поєднайте сукню з своїми найуживанішими черевиками, щоб додати до образу гранджу.
Джинсова спідниця
Якщо ви йдете на концерт у театр і ви хочете відчувати себе трохи гламурнішою, хорошою ідеєю буде спідниця з деніму та елегантне взуття.
Футболка з лого та джинси
Футболка з логотипом, вільні джинси та кросівки – і ви отримаєте образ безтурботної дівчини.