Що одягнути на концерт: 5 комфортних і модних образів

Ви можете бути фанатом поп-музики, інді чи року, але правило номер один, коли справа доходить до концерту, полягає в тому, що ваш наряд має бути не тільки крутим, а й комфортним.

Для концерту обирайте одяг, в якому вам буде зручно танцювати, а також який підкреслить ваш стиль.

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Портал Who What Wear визначив п'ять образів, які найкраще підійдуть для музичної події.

Що одягнути на концерт

Комбінезон та об’ємні черевики

Комбінезон у поєднанні з байкерськими черевиками – це оновлена версія класичного рок-н-ролу.

Літня сукня та кросівки

Просте бавовняне плаття вільного крою не буде сковувати ваші рухи. А для більшого комфорту додайте кросівки.

Квіткова сукня та черевики

Гарна сукня у квіти чудовий вибір для концерту. Особливо, якщо ви збираєтеся на музичний фестиваль. Поєднайте сукню з своїми найуживанішими черевиками, щоб додати до образу гранджу.

Джинсова спідниця

Якщо ви йдете на концерт у театр і ви хочете відчувати себе трохи гламурнішою, хорошою ідеєю буде спідниця з деніму та елегантне взуття.

Футболка з лого та джинси

Футболка з логотипом, вільні джинси та кросівки – і ви отримаєте образ безтурботної дівчини.