Що одягнути на пляж: топ-5 головних трендів літа 2018

Сезон літніх відпусток розпочався! А це означає, що варто починати планувати свій відпочинок на райському узбережжі. І для того, щоб залишатись стильною і модною, вам варто звернути увагу на декілька трендових новинок.

Для того, щоб "бути на висоті" навіть біля морських хвиль, потрібно мати лише декілька базових речей, які підійдуть вам під будь-який літній образ. На прикладі українських Instagram-блогерів пропонуємо звернути увагу на декілька наступних речей, які обов’язково рекомендуємо взяти з собою у відпустку.

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Суцільний купальник

Допис, поширений ALINA FRENDIY • UA (@alina_frendiy) 19 Гру 2017 р. о 1:52 PST

Популярність на такі купальники знову повертається на прилавки мас-маркетів та модних брендів. Найрізноманітніші варіації суцільних купальників різних кольорів та з різними принтами створять ваш неповторний образ під палаючим сонцем! А вдалий фасон обов’язково підкреслить ваші найвигідніші форми тіла.

Солом'яний капелюх

Допис, поширений Таня Пренткович (@tanyaprentkovych) 21 Тра 2018 р. о 1:23 PDT

Найвідомі фешн-блогери та знаменитості ще з кінця весни обирають для теплих прогулянок солом’яні капелюхи. Вони слугують не лише відмінним аксесуаром, який чудово доповнює "лук", а й прикривають вашу голову від надмірної кількості сонячних променів.

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Мікро-окуляри

Допис, поширений Настя Карпчук (@nastyakarpchuk) 9 Чер 2018 р. о 8:53 PDT

Як і суцільні купальники, мікро-окуляри заявили про себе знову ще на початку 2018 року. Вони вдало доповнювали over-size пальто навесні, і стануть чудовими "помічниками" при виборі літнього пляжного наряду. Пластмасові оправи з різнокольоровими шкельцями у формі "котячих очей" стильно пасуватимуть до літнього вбрання.

Біла накидка

Допис, поширений Наталі Литвин (@natalilytvyn) 9 Бер 2018 р. о 10:58 PST

Легка, натуральна та дуже зручна біла накидка стане незамінною річчю у вашому літньому гардеробі. Вона ідеально приховає недоліки фігури, захистить шкіру від прямих сонячних променів і додасть вашому образу неймовірного шарму.

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Плетена сумка

Допис, поширений Katya (@katyaakosiv) 23 Тра 2018 р. о 11:48 PDT

Сумки з натуральної соломи привернули увагі всіх модниць світу ще теплої весни цього року, оскільки у ній дуже зручно носити найнеобхідніші речі, а також чудово поєднувати з солом’яним капелюхом чи солом’яними босоніжками. На довгих ручках чи коротких, круглої форми чи прямокутної – ваша плетена сумка зачарує усіх оточуючих!