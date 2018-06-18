Що одягнути у спортзал: стильні приклади від зірок
Одяг для спортзалу повинен бути комфортний, але це не означає, що треба обрати з гардеробу те, "що не шкода", наприклад, розтягнуті футболки.
Форма для тренування не повинна бути занадто вільною, щоб не чіплятися за обладнання, але і не має сковувати рухи. Тому від якісного одягу для спорту частково залежить і результат тренування.
Пропонуємо переглянути кілька ідей, як скомбінувати буденний спортивний одяг так, щоб "лук" виглядав модно.
Об'ємний светр + чорні легінси + сандалі:
Бомбер + сміливі легінси:
Логотипи:
Шкіряна куртка + чорне худі + чорні легінси:
Короткий топ + чорні легінси:
Об'ємна яскрава куртка + легінси з сіточкою:
Сонцезахисні окуляри + легінси з малюнком + класична сумка:
Монохромний одяг + високі кросівки
Кофта на поясі + спортивна куртка:
Повністю білий "лук":
Довгий джемпер:
Сміливі кольори:
Костюм і кросівки одного кольору:
Класика:
Біла майка і чорні легінси:
Кофта з довгим рукавом + білі легінси:
Парка + двоколірні легінси: