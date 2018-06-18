Що одягнути у спортзал: стильні приклади від зірок

Одяг для спортзалу повинен бути комфортний, але це не означає, що треба обрати з гардеробу те, "що не шкода", наприклад, розтягнуті футболки.

Форма для тренування не повинна бути занадто вільною, щоб не чіплятися за обладнання, але і не має сковувати рухи. Тому від якісного одягу для спорту частково залежить і результат тренування.

Пропонуємо переглянути кілька ідей, як скомбінувати буденний спортивний одяг так, щоб "лук" виглядав модно.

Об'ємний светр + чорні легінси + сандалі:

Бомбер + сміливі легінси:

Логотипи:

Шкіряна куртка + чорне худі + чорні легінси:

Короткий топ + чорні легінси:

Об'ємна яскрава куртка + легінси з сіточкою:

Сонцезахисні окуляри + легінси з малюнком + класична сумка:

Монохромний одяг + високі кросівки

Кофта на поясі + спортивна куртка:

Повністю білий "лук":

Довгий джемпер:

Сміливі кольори:

Костюм і кросівки одного кольору:

Класика:

Біла майка і чорні легінси:

Кофта з довгим рукавом + білі легінси:

Парка + двоколірні легінси: