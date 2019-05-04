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      Що окупанти Луганщини готують до Дня перемоги: фото

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      Як окупанти Луганщини готуються до Дня перемоги
      Як окупанти Луганщини готуються до Дня перемоги / Фото з відкритих джерел

      Поки Україна та весь світ 9 травня згадуватимуть загиблих під час трагічних подій Другої світової війни, проросійські бойовики на Луганщині проведуть так званий "парад". Підготовка до цього дійства вже розпочалася.

      Зокрема, 4 травня окупаційна влада на непідконтрольній Україні території провела репетицію. Захід пройшов на Театральній площі, що розміщується у центрі Луганська. Участь у репетиції взяв і очільник так званої "ЛНР" Леонід Пасічник.

      За інформацією сепаратистських ЗМІ, командувати "парадом", як і в 2018 році, буде командир так званого "оперативно-тактичного об'єднання гвардії "ЛНР" "полковник" Ян Лещенко. Загалом у цьому дійстві візьмуть участь силовики так званої "народної міліції", співробітники місцевих "МВС" і "МНС" і курсанти "Луганського казачого кадетського корпусу".

      Щодо техніки, то на параді вона буде представленою танк Т-34, який очолить колону, а супроводжуватимуть машину щось на кшталт військових мотоциклів, які, між іншим, радянські солдати використовували ще у часи Другої світової.

      В окупованому Луганську бойовики провели репетицію так званого "параду" до Дня перемоги 

      Крім того, Театральною площею Луганська 9 травня мають проїхати танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-2, бронетранспортери БТР-80, 152-міліметрові самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 152-міліметрові гаубиці 2А65 "Мста-Б", 122- міліметрові гаубиці Д-30, реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" і зенітні ракетні комплекси 9К35 "Стріла-10".

      Також з нагоди Дня перемоги у Луганську масово роздають так звані "георгіївські стрічки", які російська пропаганда використовує як символ перемоги над нацизмом, натомість, на переконання офіційного Києва, з 2014 року вони символізують сепаратизм на Сході України та агресію Кремля.

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      За словами окупантів, вони вже роздали близько 5 тисяч таких стрічок, а до травня планують цю цифру збільшити до 10 тисяч. Так звані активісти молодіжних організацій роздають "георгіївські стрічки" як у самому Луганську, так і у інших населених пунктах області.

      Окупанти та колаборанти на Луганщині масово роздають пропагандистські "георгіївські стрічки" 

      Крім того, у рамках відзначення Дня перемоги окупанти у Луганську намагалися зімітувати штурм Рейхстагу у Німеччині, що відбувся у 1945 році.

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      Теги: Новини Луганська Війна на Донбасі Російська пропаганда День Перемоги 9 травня Новини України
      Джерело: 24 канал
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