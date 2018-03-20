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Що означає перемога Путіна на виборах для України: пояснення журналіста

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Що означає перемога Путіна на виборах для України
Що означає перемога Путіна на виборах для України / irishtimes.com

Підсумки президентських виборів у Росії і прогнозована перемога Володимира Путіна, на жаль, означають, що війна на сході України триватиме.

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що рейтинг Володимира Путіна росте, коли він веде війни. Отже, очевидно, що Донбас повинен буде страждати, щоб і далі забезпечувати російському президенту високий рівень підтримки.

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За словами блогера, попри те, загальне зниження рівня життя люди у Росії стали більше підтримувати Володимира Путіна. Це свідчить лише про одне – пропаганда у Росії дійсно працює. Це пропаганда ворожнечі з Україною, з країнами Заходу та пропаганда війни.

І це все зміцнює позиції Володимира Путіна. Тож виборці у Росії проголосували за війну. Чим страшніше буде жити росіянам, тим більше вони будуть підтримувати свого очільника.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини України Війна на Донбасі Російська пропаганда Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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