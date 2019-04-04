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      Що означає прибуття кораблів НАТО до Одеси: заява Полторака

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      Канадський фрегат "Торонто" у порту "Одеси"
      Канадський фрегат "Торонто" у порту "Одеси" / Facebook-сторінка речника Степана Полторака

      Захід кораблів НАТО до порту Одеси було заплановано давно. Їхнє перебування в Україні демонструє реальну допомогу з боку Альянсу щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні. Головна ж мета візиту – проведення сумісної підготовки та проведення навчань за планом країн-партнерів.

      1 квітня до Одеси прибули військові кораблі НАТО – зокрема, канадське судно "Торонто" та іспанський фрегат "Санта-Марія".

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      "Фрегат Королівських ВМС Канади "Торонто" та фрегат ВМС Іспанії "Санта Марія" прибудуть до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом із іншими кораблями у складі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб", – зазначали тоді у посольстві Канади в Україні.

      Як зауважив міністр оборони Степан Полторак, прибуття кораблів НАТО до Одеси відбулося напередодні 70-ї річниці від дня підписання Північноатлантичного договору.

      "Перебування кораблів ВМС НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу Альянсу нашій країні в забезпеченні безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні, і це зараз є дуже важливим для нас", – підкреслив він.

      За словами очільника Міноборони, цей захід кораблів було передбачено у програмі співпраці між Україною та НАТО.

      Головна мета його – проведення сумісної підготовки та проведення навчань за планом країн-партнерів. У той час, коли ситуація в Чорному та Азовському морях є надзвичайно небезпечною, такий захід є сигналом справжньої підтримки України, є сигналом підтримки ВМС ЗС України в процесі їх реформування. Це дуже важливий крок з боку наших партнерів щодо організації взаємодії: для того, щоб досягнути критеріїв Альянсу,
      – наголосив посадовець.

      Водночас Полторак додав, що Україні слід набути максимальну сумісність під час виконання бойових завдань. Саме ці питання ЗСУ й відпрацьовуватимуть належним чином.

      Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО увійшли до Чорного моря ще наприкінці березня. У Росії ж на це одразу відреагували, розпочавши за ними стеження. Згодом у НАТО запевнили, що захід кораблів до Одеси було заплановано давно, і він ніяк не є пов’язаним з виборами президента, що пройшли 31 березня. Також у Північно-Атлантичному альянсі анонсували спільні навчання з військовими українських ВМС. Крім того, капітани суден під час перебування в Одесі мають провести зустріч з військовими Збройних сил України та роботу з моряками ВМС.

      Друга постійна військово-морська група НАТО зараз проводить патрулювання в Чорному морі напередодні навчань "Морський щит 2019" (Sea Shield 2019). Ці маневри були запланованими давно. Це щорічні навчання, що проводяться Румунією. Ні патрулі, ні маневри не пов'язаними з подіями в Україні. Три союзні країни межують з Чорним морем, і НАТО регулярно проводить навчання та операції на Чорному морі, щоб підтримувати надійний рівень стримування та готовності,
      розповідав офіційний представник НАТО.

      Що відомо про іспанський фрегат "Санта-Марія"? Він є першим з шести іспанських фрегатів однойменного типу, побудовала його компанія Bazan на основі дуже вдалих американських фрегатів типу Oliver Hazard Perry. Прийнятий до складу іспанських ВМС в жовтні 1986 року.

      Довжина корабля – 139 метрів, ширина – 14,3, осідання – 8,6 метрів. Водотоннажність становить близько 4000 тонн. Розганяється до 30 вузлів. На борту встановлено різне артилерійське, торпедне та зенітне озброєння, а також – протикорабельні ракети Harpoon. Авіаційне озброєння – вертоліт SH-60 Seahawk.

      Фрегат, Санта-Марія, Одеса, Полторак, НАТО, кораблі
      Іспанський фрегат "Санта-Марія"

      Що відомо про фрегат "Торонто"? Цей корабель став четвертим канадським фрегатом типу "Галіфакс", його було прийнято до складу ВМС Канади в липні 1993 року. Повна водотоннажність – близько 5000 тонн, довжина – 134 метри, ширина – 6,5, осадка – 7,1 метра. Швидкість становить близько 30 вузлів. На борту розміщено артилерійське, торпедне та ракетне озброєння. Авіація – вертоліт Sikorsky SH-148.

      Фрегат, Санта-Марія, Одеса, Полторак, НАТО, кораблі
      Канадський фрегат "Торонто" 

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      Теги: НАТО Новини Одеси Степан Полторак Міністерство оборони України Водний транспорт Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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