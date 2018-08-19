Що означають феміністичні жести Меган Маркл
Свою феміністичну позицію Меган Маркл висловлювала у перший день весілля, коли сідала в машину з чоловіком, принцом Гаррі і взаємно відкрила йому двері машини. Цей жест приємно вразив фанатів королівської сім'ї та світову пресу.
Згодом, під час першого спільного виходу герцога і герцогині Сассекських після одруження, Меган поставила руку на плече Гаррі, коли покидала з ним офіційний захід.
Читайте також: Чому Меган Маркл постійно тримає руки у кишенях
Як розповів в інтерв’ю LifeStyle 24 експерт із стосунків, сімейний психолог та психотерапевт Роман Мельниченко, феміністичними жестами Меган прагне показати, що вони з Гаррі рівноправні.
В більшості випадків її феміністські жести – це прояв того, як вона звикла жити. Але деяка театральність чи артистичність в них може бути. Цими жестами Маркл хоче показувати, що вони з Гаррі рівноправні,
– пояснює експерт.
На його думку, Меган у дитинстві страждала через расову дискримінацію, тому намагається показати, що вона така ж, як і всі інші.
"У неї з дитинства теж залишається дитяча травма, оскільки вона була дочкою чорношкірої і білошкірого, – герцогиня неодноразово згадувала, що їй та мамі доводилось терпіти багато образ через расову дискримінацію. Вона будь-яким чином намагається показати, що вона така ж, як і всі інші і що цікаво – це вже може бути несвідома поведінка", – зазначає Мельниченко.