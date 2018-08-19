13:35
19 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 17°C
  • середа
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Що означають феміністичні жести Меган Маркл

165 Читать новость на русском
Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Свою феміністичну позицію Меган Маркл висловлювала у перший день весілля, коли сідала в машину з чоловіком, принцом Гаррі і взаємно відкрила йому двері машини. Цей жест приємно вразив фанатів королівської сім'ї та світову пресу.

Згодом, під час першого спільного виходу герцога і герцогині Сассекських після одруження, Меган поставила руку на плече Гаррі, коли покидала з ним офіційний захід.

Читайте також: Чому Меган Маркл постійно тримає руки у кишенях

Як розповів в інтерв’ю LifeStyle 24 експерт із стосунків, сімейний психолог та психотерапевт Роман Мельниченко, феміністичними жестами Меган прагне показати, що вони з Гаррі рівноправні.

В більшості випадків її феміністські жести – це прояв того, як вона звикла жити. Але деяка театральність чи артистичність в них може бути. Цими жестами Маркл хоче показувати, що вони з Гаррі рівноправні,
– пояснює експерт.

На його думку, Меган у дитинстві страждала через расову дискримінацію, тому намагається показати, що вона така ж, як і всі інші.

"У неї з дитинства теж залишається дитяча травма, оскільки вона була дочкою чорношкірої і білошкірого, – герцогиня неодноразово згадувала, що їй та мамі доводилось терпіти багато образ через расову дискримінацію. Вона будь-яким чином намагається показати, що вона така ж, як і всі інші і що цікаво – це вже може бути несвідома поведінка", – зазначає Мельниченко.

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук