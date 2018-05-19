Що пишуть іноземні ЗМІ про Лігу Чемпіонів в Україні, – Бердинських

26 травня Київ прийматиме фінал Ліги Чемпіонів. На Олімпійському стадіоні у центрі столиці гратимуть "Реал" і "Ліверпуль". В України вже є успішний досвід організації таких масових заходів та зустрічей європейських фанатів: Євро-2012, Євробачення-2017. Україні пощастило з тим, що напередодні візиту до Києва на Лігу Чемпіонів, і в іспанських, і в англійських фанатів, дуже низькі очікування.

Таку думку у своєму блозі "Політична кухня" Христина Бердинських.

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За її словами, занижені очікування були і в попередні рази. Проте зараз голова департаменту "Ліверпуля" по роботі з уболівальниками Тоні Барретт ще до фіналу вибачався перед фанатами у твіттері за те, що їм доводиться терпіти жахіття із пошуком квитків на літак і житла у Києві.

Британське посольство теж вже попередило фанатів про можливі небезпеки під час фіналу Ліги Чемпіонів. Люди, які ніколи не були в Україні, нічого особливого, крім футболу, і не очікують. Досить легко їх буде приємно вразити і продемонструвати, що насправді, у Києві красиво, дешево, атмосферно і більш-менш безпечно. А потім отримати позитивну західну пресу, чого теж Україні бракує,

– зазначила Бердинських.

Вона запевнила, що вже зараз свій маленький внесок в такий хороший імідж зробили багато киян, запропонувавши іноземним фанатам ночівлю у себе вдома. На її думку, це стало відповіддю на захмарні ціни, які встановили київські готелі і деякі власники квартир.

Про щире бажання українців допомогти написали, зокрема, ліверпульскі ЗМІ. Сподіваюсь, що у киян не виникне проблем з веселими гостями,

– додала Бердинських.

Відео повного випуску відеоблогу Христини Бердинських "Політична кухня" за 19 травня 2018.