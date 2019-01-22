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      Що піт розповість про стан здоров'я: науковці створили неймовірний прилад

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      Новий прилад, який діагностує через піт
      Новий прилад, який діагностує через піт / advances.sciencemag.org

      Вчені з Північно-Західного університету (США) створили крихітний прилад, який кріпиться до долоні, аналізує піт власника і повідомляє йому про стан здоров'я.

      Про неймовірний винахід пише журнал Science Advances.

      Читайте також: Прорив у медицині: науковці створили універсальних мікророботів

      Пристрій безперервно оновлює відомості про pH-середовище, частоту потовиділення, рівень хлоридів, глюкози і молочної кислоти. Ці показники важливі для моніторингу таких захворювань, як муковісцидоз або цукровий діабет.

       
      Муковісцидоз - що це?
      Генетично детерміноване захворювання, яке виникає внаслідок порушення видільної функції екзокринних залоз та у першу чергу уражає дихальну систему та шлунково-кишковий тракт.

      Через мікроскопічні отвори піт потрапляє в пристрій і розподіляється по резервуарах з тест-смужками. Відмінність гаджета від попередників в тому, що він водостійкий, працює без батарейок і не вимагає підключення до мережі.

      Прилад, який діагностує через піт
      Прилад будуть застосовувати для моніторингу муковісцидозу або цукрового діабету

      Як повідомляє The New York Times, прилад вже протестували в одній з дитячих клінік в Чикаго, де спостерігаються пацієнти з муковісцидозом. Зараз інженери допрацьовують пристрій: в нього планують додати сенсори, чутливі до сечовини і креатиніну – показників здоров'я нирок.

      Пристрій має пройти ще кілька клінічних випробувань, перш ніж надійде у продаж. Це станеться через два-три роки.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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