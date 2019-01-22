Що піт розповість про стан здоров'я: науковці створили неймовірний прилад

Вчені з Північно-Західного університету (США) створили крихітний прилад, який кріпиться до долоні, аналізує піт власника і повідомляє йому про стан здоров'я.

Про неймовірний винахід пише журнал Science Advances.

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Пристрій безперервно оновлює відомості про pH-середовище, частоту потовиділення, рівень хлоридів, глюкози і молочної кислоти. Ці показники важливі для моніторингу таких захворювань, як муковісцидоз або цукровий діабет.

Муковісцидоз - що це? Генетично детерміноване захворювання, яке виникає внаслідок порушення видільної функції екзокринних залоз та у першу чергу уражає дихальну систему та шлунково-кишковий тракт.

Через мікроскопічні отвори піт потрапляє в пристрій і розподіляється по резервуарах з тест-смужками. Відмінність гаджета від попередників в тому, що він водостійкий, працює без батарейок і не вимагає підключення до мережі.



Прилад будуть застосовувати для моніторингу муковісцидозу або цукрового діабету

Як повідомляє The New York Times, прилад вже протестували в одній з дитячих клінік в Чикаго, де спостерігаються пацієнти з муковісцидозом. Зараз інженери допрацьовують пристрій: в нього планують додати сенсори, чутливі до сечовини і креатиніну – показників здоров'я нирок.

Пристрій має пройти ще кілька клінічних випробувань, перш ніж надійде у продаж. Це станеться через два-три роки.

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