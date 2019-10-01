Що планує уряд зробити з українським культурним простором

Українці повинні відчути свою приналежність до єдиного українського культурного простору – це входить до Програми дій уряду, який Кабмін схвалив 29 вересня.

Щоб досягти цієї мети, в уряді планують створити спеціальні змістовні програми в національних музеях:

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посилення інституційної спроможності музеїв;

підвищення професійного рівня персоналу;

перехід від системи "зберігання" до системи "пізнання і комунікації";

посилення міждисциплінарності в культурі.

Уряд замовлятиме виконання державним театрам, концертним залам, філармоніям сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів (не менше 30%). Таким чином у Кабміні хочуть домогтися розвитку українського композиторського, перекладацького, режисерського, письменницького і виконавського соціальних капіталів, їхньої інтегрованості у глобальний контекст і посилення суб’єктивності держави.

Уряд обіцяє підтримувати створення суспільно значущого контенту ( у тому числі кіно-, теле-, радіо-, цифрового, літературного контенту), що сприятиме відчуттю громадянами своєї приналежності до України, розумінню та усвідомленню візії України.

Уряд також планує запустити програми, які стимулюватимуть школярів та молодь подорожувати Україною. Так, у планах уряду, – щоб у 2020 році Україною помандрували 250 тисяч школярів та молоді, а з 2021 року – не менше 500 тисяч щороку.

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