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      Що планує уряд зробити з українським культурним простором

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      Львівська опера
      Львівська опера / opera.lviv.ua

      Українці повинні відчути свою приналежність до єдиного українського культурного простору – це входить до Програми дій уряду, який Кабмін схвалив 29 вересня.

      Щоб досягти цієї мети, в уряді планують створити спеціальні змістовні програми в національних музеях:

      Читайте повний текст Програми дій уряду

      • посилення інституційної спроможності музеїв;
      • підвищення професійного рівня персоналу;
      • перехід від системи "зберігання" до системи "пізнання і комунікації";
      • посилення міждисциплінарності в культурі.

      Уряд замовлятиме виконання державним театрам, концертним залам, філармоніям сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів (не менше 30%). Таким чином у Кабміні хочуть домогтися розвитку українського композиторського, перекладацького, режисерського, письменницького і виконавського соціальних капіталів, їхньої інтегрованості у глобальний контекст і посилення суб’єктивності держави.

      Уряд обіцяє підтримувати створення суспільно значущого контенту ( у тому числі кіно-, теле-, радіо-, цифрового, літературного контенту), що сприятиме відчуттю громадянами своєї приналежності до України, розумінню та усвідомленню візії України.

      Уряд також планує запустити програми, які стимулюватимуть школярів та молодь подорожувати Україною. Так, у планах уряду, – щоб у 2020 році Україною помандрували 250 тисяч школярів та молоді, а з 2021 року – не менше 500 тисяч щороку.

      Читайте також: Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Музеї Музика ЗМІ Література Новини культури
      Джерело: 24 канал
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