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Що подарувати хлопцю на Новий рік: ідеї подарунків, які сподобаються коханому

20:12, 25 грудня 946 Читать новость на русском
Що подарувати хлопцю на Новий рік
Що подарувати хлопцю на Новий рік / 24 Канал

Новий рік – це чарівний час подарунків! Однак для багатьох дівчат та жінок питання, що подарувати хлопцеві чи чоловікові – ще те завдання та головоломка.

Що подарувати хлопцю на Новий рік

Безсумнівно, сюрпризи і подарунки люблять всі без винятку. А особливо – чоловіки. Саме вони, як діти, з самого ранку біжать під ялинку, щоб відкривати великі кольорові коробки з бантами. Ви навіть не можете собі уявити, скільки буде захоплення і щасливих вигуків, якщо ваш хлопець чи чоловік отримає бажаний і довгожданий сюрприз на Новий рік 2018.

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Вибираючи подарунок хлопцю на Новий рік 2018, забудьте про банальні рушники, шкарпетки, одеколон і набори для гоління – прийшов час перетворити зимове свято для свого коханого в справжню романтичну казку.

Що подарувати хлопцю чоловікові на Новий рік 2018 ідеї
Що подарувати хлопцю на Новий рік: ідеї

Ваш подарунок має бути пов'язаний з улюбленим захопленням хлопця і тоді його щастю не буде меж. Щоб всі новорічні свята пройшли в гармонії і з посмішкою на обличчі – читайте нашу добірку, що подарувати хлопцю на Новий рік.

Одяг або аксесуари

Для більшості чоловіків шопінг – суцільна мука. Вони завжди терпеливо чекають жінок біля магазинів та носять пакунки... А от коли мова заходить при вибір власного одягу – вони намагаються це зробити максимально швидко. То чому би не позбавити коханого від необхідності зайвий раз бігати по магазинах.

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Тематичним подарунком, звісно, буде теплий светр. Якщо ваш коханий фанатіє від Marvel чи Star wars – то сьогодні багато магазинів пропонують гарні та якісні светри з такими малюнками чи принтами.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Світшоти для справжніх поціновувачів світу Star wars

Якщо чоловік надає перевагу класичному стилю, то сорочка, метелик чи запонки – будуть дуже доречними.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Метелик чудово доповнить класичний костюм

Ще одним варіантом подарунка може бути чоловіча сумка (або рюкзак), гаманець або ремінь. Ці речі дуже практичні і корисні. Але пам'ятайте, вам потрібно купити такий одяг, який ваш коханий захоче носити, а не який подобається лише вам.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
"Розумний" рюкзак

Якщо ж ви боїтеся помилитися у виборі одягу або аксесуарів, то подарунковий сертифікат вам на допомогу. Наприклад, хлопець, що полюбляє діловий стиль, обов'язково оцінить сертифікат на індивідуальний пошив сорочки чи цілого костюму.

Marvel та Star wars

Супергеройські фільми та комікси сьогодні на пікові популярності. І якщо ваш коханий один із тих, хто знає, чому Бетмен змагався із Капітаном Америки в "DC vs. Marvel Comics", то ви точно не прогадаєте із подарунком у вигляді коміксів чи книги.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Комікси – подарунок для любителів супергероїв

Тим паче, що сьогодні вибір дуже великий! І не коміксами єдиними, можна підібрати дуже багато речей із улюбленими персонажами. Наприклад, гирю у вигляді Дарта Вейдера.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Для тих, хто перейшов на темну сторону :)

Адже, вибираючи подарунок хлопцю на Новий рік, варто пам'ятати, що він не обов'язково повинен бути корисним і практичним. Ви навіть не можете уявити, скільки радості може принести йому проста іграшка. Особливо, якщо вона виконана за мотивами його улюбленого фільму або серіалу. Ми ж усі в душі діти!

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Наймиліший персонаж з фільму "Вартові галактики" – Грут

Для геймерів

Якщо ваш чоловік любить ігри, то тут обмежувати себе у виборі подарунків не доводиться! Навушники з хорошою передачею звуку, якісна клавіатура, спеціальна ігрова мишка, яка оснащена додатковими клавішами, кермо для комп'ютерних ігор, новий бездротової джойстик... Все що забажаєте!

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Джойстики – прекрасний вибір для геймера

Якщо ви щасливі власники Sony PlayStation, то можете придбати кілька нових ігор.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Нова гра для Sony PlayStation чи Xbox

Абонемент на відвідування спортивного залу або басейну

Ми часто собі обіцяємо піти в зал чи басейн в понеділок, наступного тижня, місяця, року... Якщо ви вже давно разом мріяли піти в зал, то кращого часу, ніж початок нового року і не вигадаєш!

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А ще краще, купіть подвійний абонемент. Так ви не лише потурбуєтесь про здоров'я своєї сім'ї, а й будете більше часу проводити разом, а це укріпить ваші стосунки.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Займайтеся спортом разом :)

Якщо ваш хлопець вже давно і регулярно займається спортом, абонемент теж буде доречними. У випадку, якщо він його вже придбав, то пара нових кросівок чи нові спортивні штани – теж стануть прекрасним подарунком.

Мандрівникові

Якщо ви любите подорожувати, то можна подарувати спільну подорож! Наприклад, в теплі краї, де зараз +30. Що може бути краще за квиток у самісіньке літо? Тим паче спільна поїздка також укріпить ваші стосунки.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Подорож – це завжди доречний подарунок

Гарним подарунком також будуть аксесуари в дорогу – подушка для сну, камера GoPro чи новий рюкзак.

Для бородатих

Набір по догляду за бородою і вусами – це невід'ємна річ, якщо ваш чоловік власник бороди або тільки планує її відрощувати. Саме доглянута борода і акуратні вуса надають чоловічому образу брутальності, мужності і рішучості.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Бороданям сподобається!

Білет на концерт чи фестиваль

Якщо ваш хлопець фанатіє від якогось бенду – то білет на їхній концерт стане чудовим подарунком. А якщо концерт в іншій країні – це ще й можливість разом помандрувати.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Даруйте емоції та враження

Також можна придбати білет на літній фестиваль, більшість популярних фестів в Україні та Європі вже розпочали продаж квитків. До того ж, зараз вони значно дешевші, аніж будуть за місяць до фестивалю.

Ґаджети

Якщо ваш обранець стежить за новинками hi-tech, то подаруйте йому справді розумний подарунок. Для прикладу, годинник; будильник, який відстежує дихання і стан здоров'я, а також дає поради з організації відпочинку та сну; креативні електронні фоторамки; USB-підставку під чашку, яка підігріє напій, коли він охолов.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
USB-підставка під чашку

Але фаворитом будуть безпровідні навушники. Це річ, від якої ніхто не відмовиться. І, що найприємніше, такі навушники коштують відносно недорого, а діапазон цін дуже широкий.

Що подарувати хлопцю на Новий рік
Бездротові навушники

Екстремальні подарунки

Такі подарунки сподобаються не всім, але якщо ваш хлопець любить нові враження та екстрим – то це саме для вас. Для прикладу, урок екстремального водіння, стрибок з парашуту чи урок скелелазіння – що може бути краще?

Тим паче, що емоції після такого подарунку ваш коханий ніколи не забуде!

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018
Такий подарунок важко забути!

Власноруч зв'язані шкарпетки, шарф або светр

Так-так, ми обіцяли, що не будемо радити дарувати шкарпетки! Але це може бути прекрасним доповненням до основного подарунку, особливо, якщо ви в’яжете їх самостійно.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2018 ідеї з фото
Теплішого подарунку годі й шукати

Такий подарунок – прекрасний спосіб ще раз нагадати своєму хлопцеві про свої таланти і змусити його пишатися вами. До того ж практично всім приємно отримувати в подарунок щось, зроблене своїми руками і спеціального для нього. Так що якщо ви вмієте в'язати, то саме час взятися за спиці, якщо ж ні – то навчитися ніколи не пізно.

Вітаємо з прийдешнім Новим роком!

Автор: Олена Булан
Теги: Новини України Новорічні свята LifeStyle Мода Поради
Джерело: 24 Канал
Новини за 25 грудня
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