Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів

День батька в Україні святкують у третю неділю літа, цього року це 17 червня. Традиція прийшла до нас із США. І поки що вона не дуже популярна в Україні. Але ж ми любимо наших татусів, чи не так? Що порадувати на День батька 2018 – читайте далі в матеріалі.

У світі біля 30 країн святкують День батька цього ж дня, коли й у США (і Україна теж). Звичайно, як і на День мами, висловити свої почуття до татуся можна подарунком.

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Що подарувати молодому татові або досвідченому батькові – підказками поділилися експерти сервісу Crafta.ua.

Футболка

Універсальний варіант – білі, чорні або сірі футболки з натуральних матеріалів, в яких комфортно в будь-яку погоду. Майстри наносять на них авторські принти, оригінальні написи, прикрашають ручним розписом. Молодому батькові підійде футболка зі смішним написом. Або ж можна підібрати сімейний лук: однакові футболки для тата й дитини. Середня ціна за одну футболку – 300 гривень, а за пару – близько 550.



Подарунки на День батька 2018 – жоден татусь не обходиться без футболки

Рюкзак

Молодому батькові, який часто гуляє з малюком, знадобиться компактний, але місткий рюкзак зі шкіри або текстилю. Важливо, щоб в рюкзаку було багато кишень і він закривався на блискавку, замість ремінців. Так, його легко відкривати навіть однією рукою. Татові, що любить подорожі, стане в пригоді стильний великий рюкзак з щільної тканини з надійними застібками у вигляді шкіряних ремінців. Для походів на роботу підійде шкіряний рюкзак з відділенням для документів або ноутбука. Ціна рюкзака з текстилю – від 700 гривень, шкіряного – від 1300.



Подарунки на День батька 2018: рюкзак для батька

Гаманець або набір аксесуарів зі шкіри

Гаманець з натуральної шкіри стильний, надійний і довговічний. Він може бути великим з декількома відділами або компактним. Татові, якому крім грошей потрібно десь зберігати документи й карти, підійде портмоне. Якщо ваш батько прихильник мінімалізму, то зверніть увагу на зажим для грошей. Прихильникам карток і невеликої кількості готівки, подаруйте картхолдер. Його зручно зберігати в кишені джинсів чи брюк. Для стильних татусів, які люблять бути в тренді, обирайте набори з авторських аксесуарів зі шкіри. У них входять обкладинки на документи, ремінь, візитниця або ключниця. Колір можна підібрати не лише чорний або коричневий, а й шляхетний коньячний, глибокий синій або яскравий зелений чи фіолетовий. У майстра можна замовити гравіювання з ініціалами, ім'ям, важливою датою або фразою. Ціна гаманця стартує від 200 гривень, а набору – близько 490 гривень.



Подарунки на День батька 2018: гаманець – щоб у тата завжди "водились" гроші

Дошка для нарізання

У більшості сімей кухня – це територія мами, але у деяких тат є свої фірмові страви. Щоб мотивувати тата частіше їх готувати, подаруйте на День батька дерев'яну дошку. Майстер прикрасить її гравіюванням – кумедним написом або щирим зізнанням. Ціна подарунка – 350 гривень.

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Такий подарунок точно заохотить тата щось приготувати

Органайзер для напоїв

Якщо тато любить відпочити в колі друзів за келихом пива, подаруйте йому тематичний сувенір. Наприклад, карту для колекціонування пивних кришечок або ящик-переноску для пива. У такій підставці легко взяти с собою декілька пляшок з будь-якими напоями на пікнік або для походу в гості. Стильно, практично, зручно. Середня ціна – 350 грн.



Оригінальні подарунки на День батька 2018

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