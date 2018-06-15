19:34
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів

134 Читать новость на русском
Що подарувати на День батька 2018: ідеї подарунків на День батька 2018
Що подарувати на День батька 2018: ідеї подарунків на День батька 2018 / 24 канал

День батька в Україні святкують у третю неділю літа, цього року це 17 червня. Традиція прийшла до нас із США. І поки що вона не дуже популярна в Україні. Але ж ми любимо наших татусів, чи не так? Що порадувати на День батька 2018 – читайте далі в матеріалі.

У світі біля 30 країн святкують День батька цього ж дня, коли й у США (і Україна теж). Звичайно, як і на День мами, висловити свої почуття до татуся можна подарунком.

Читайте також: До дня батька: ТОП-9 найвпливовіших українців, які є чудовими татусями

Що подарувати молодому татові або досвідченому батькові – підказками поділилися експерти сервісу Crafta.ua.

Футболка

Універсальний варіант – білі, чорні або сірі футболки з натуральних матеріалів, в яких комфортно в будь-яку погоду. Майстри наносять на них авторські принти, оригінальні написи, прикрашають ручним розписом. Молодому батькові підійде футболка зі смішним написом. Або ж можна підібрати сімейний лук: однакові футболки для тата й дитини. Середня ціна за одну футболку – 300 гривень, а за пару – близько 550.

Що подарувати на День батька 2018: ідеї подарунків на День батька 2018
Подарунки на День батька 2018 – жоден татусь не обходиться без футболки

Рюкзак

Молодому батькові, який часто гуляє з малюком, знадобиться компактний, але місткий рюкзак зі шкіри або текстилю. Важливо, щоб в рюкзаку було багато кишень і він закривався на блискавку, замість ремінців. Так, його легко відкривати навіть однією рукою. Татові, що любить подорожі, стане в пригоді стильний великий рюкзак з щільної тканини з надійними застібками у вигляді шкіряних ремінців. Для походів на роботу підійде шкіряний рюкзак з відділенням для документів або ноутбука. Ціна рюкзака з текстилю – від 700 гривень, шкіряного – від 1300.

Що подарувати на День батька 2018: ідеї подарунків на День батька 2018
Подарунки на День батька 2018: рюкзак для батька

Гаманець або набір аксесуарів зі шкіри

Гаманець з натуральної шкіри стильний, надійний і довговічний. Він може бути великим з декількома відділами або компактним. Татові, якому крім грошей потрібно десь зберігати документи й карти, підійде портмоне. Якщо ваш батько прихильник мінімалізму, то зверніть увагу на зажим для грошей. Прихильникам карток і невеликої кількості готівки, подаруйте картхолдер. Його зручно зберігати в кишені джинсів чи брюк. Для стильних татусів, які люблять бути в тренді, обирайте набори з авторських аксесуарів зі шкіри. У них входять обкладинки на документи, ремінь, візитниця або ключниця. Колір можна підібрати не лише чорний або коричневий, а й шляхетний коньячний, глибокий синій або яскравий зелений чи фіолетовий. У майстра можна замовити гравіювання з ініціалами, ім'ям, важливою датою або фразою. Ціна гаманця стартує від 200 гривень, а набору – близько 490 гривень.

Що подарувати на День батька 2018: ідеї подарунків на День батька 2018
Подарунки на День батька 2018: гаманець – щоб у тата завжди "водились" гроші

Дошка для нарізання

У більшості сімей кухня – це територія мами, але у деяких тат є свої фірмові страви. Щоб мотивувати тата частіше їх готувати, подаруйте на День батька дерев'яну дошку. Майстер прикрасить її гравіюванням – кумедним написом або щирим зізнанням. Ціна подарунка – 350 гривень.

Читайте також: Найвідоміші багатодітні політики-татусі

Що подарувати на День батька 2018: ідеї подарунків на День батька 2018
Такий подарунок точно заохотить тата щось приготувати

Органайзер для напоїв

Якщо тато любить відпочити в колі друзів за келихом пива, подаруйте йому тематичний сувенір. Наприклад, карту для колекціонування пивних кришечок або ящик-переноску для пива. У такій підставці легко взяти с собою декілька пляшок з будь-якими напоями на пікнік або для походу в гості. Стильно, практично, зручно. Середня ціна – 350 грн.

Що подарувати на День батька 2018: ідеї подарунків на День батька 2018
Оригінальні подарунки на День батька 2018

Читайте також: Як розговорити малюка – поради від мами

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України LifeStyle Поради Публікації
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
сьогодні, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 134
Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
сьогодні, 18:01 Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
4828
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сьогодні, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 1495
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сьогодні, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 589
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сьогодні, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 1138
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук