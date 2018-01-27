Що пообіцяв Петро Порошенко керівництву МВФ на економічному форумі у Давосі

Швейцарське містечко Давос щороку збирає найвпливовіших і найбагатших людей світу на Всесвітній економічний форум. Світова еліта зустрічається у Давосі для того, щоб донести своє бачення про глобальні тенденції.

Тут зазвичай серед головних зірок – політичні лідери найвпливовіших країн світу. Цього року – це канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон, британський прем’єр Тереза Мей, а також президент США Дональд Трамп. Далеко не всі швейцарці зраділи приїзду Трампа і одразу ж влаштували акцію протесту у кількох містах.

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Форум у Давосі збирає біля 2,5 тисяч гостей зі 100 країн світу. Політики, бізнесмени, науковці не тільки виступають перед публікою, але й беруть участь у офіційних і неофіційних зустрічах і переговорах. Це важливі міжнародні контакти, потенційні інвестори і партнери. І ці зустрічі не на камеру, інколи важливіші, ніж виступи на тематичних панелях.

Тому у Давос щороку їде велика українська делегація. Президент, деякі члени уряду, представники Нацбанку, депутати, інвестбанкіри, і кілька олігархів. Мер Києва Віталій Кличко якось розповідав, що саме у Давосі він домовився з компанією Uber про прихід в Україну.



Віталій Кличко закликав іноземних інвесторів долучитися до інноваційного розвитку Києва

Головне економічне завдання для нас – зацікавити потенційних інвесторів. Запевнити їх у тому, що в Україні є потенціал, гарний бізнес-клімат і що їхні інвестиції будуть захищені законом. Давос – це теж контакти України з представниками Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Тих установ, у яких Україна брала і хоче і надалі брати гроші. Багато грошей.

Та напередодні форуму, стало чітко зрозуміло, що якщо Україна не виконає зобов’язань перед партнерами, грошей кредитори нам більше не дадуть. У січні, і МВФ, і Світовий банк розкритикували президентський законопроект про Антикорупційний суд. При чому, зробили це заздалегідь. Документ ще навіть не почав розглядати парламент.

Петро Порошенко приїхав у Давос 24 січня. У перший же свій день на форумі, він зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Зустріч з президентом Порошенком та членами його команди була дуже продуктивною,

– заявила Лагард після переговорів.

У свою чергу, президент сказав, що сподівається на довгу співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

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Ці заяви – позивний сигнал. Це означає, що президент запевнив Лагард, що закон про Антикорупційний суд буде прийнятий і це не просто назва закону. Його наповнять дієвими механізмами. Це, безперечно, хороша новина. Думаю, що президент говорив про це у Давосі фактично з усіма нашими західними друзями.

Петро Порошенко – досвідчений дипломат, і коли він обіцяє і гарантує, у це можна повірити. Навіть попри гострі заяви Заходу про "відкат" України у боротьбі з корупцією, на особистих зустрічах президент справляє приємне враження на дипломатів.

Прогнозую, що після повернення з Давосу, президент візьме на себе ініціативу, і дасть чіткий сигнал суспільству, Раді і Заходу, що він погоджується на компромісний варіант. Президент продемонструє політичну волю і закличе парламент якнайшвидше прийняти закон. На цьому оптимістична частина закінчується. Адже політичної волі по створенню Антикорупційного суду, ні у президента, ні у правлячої коаліції ніколи не було. Ще восени Порошенко розповідав про те, що антикорупційний суд існує хіба що в Уганді і Кенії. А зараз розпочнеться окозамилювання, щоб Захід нарешті повірив у цю політичну волю.

Ідеальний варіант для влади – максимальне затягування створення суду. І такі приклади затягувань у нас вже є. Нагадаю, що Державне бюро розслідувань, після підпису закону, створювали 2 роки.

Але зібрати необхідні голоси у Раді для голосування, буде непросто. Депутати розуміють, що суд з’явиться не скоро. Але ніхто вже не впевнений, що президент зможе їх захистити. Тому, зібрати голоси за 30 хвилин, як це у нас інколи прийнято, буде проблематично. Розпочнуться скандали, взаємні звинувачення, що може призвести до блокування роботи Ради. Я кажу про варіант, коли Рада розгляне компромісний законопроект. Президент може наполягати і на нинішньому своєму варіанті. Але він точно не влаштовує МВФ.

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Тому, фотографія з Лагард – це добре та радіти ще зарано. Нас може очікувати багатомісячна боротьба за суд. Подивимось, як на це буде реагувати захід. Було б добре, якби депутати здивували і продемонстрували політичну волю.



Петро Порошенко разом з Крістін Лагард

Закриваючи тему Давосу. Цього року там вперше відкрився Український дім – не урядова, а бізнес ініціатива. Гості обговорювали розробки в IT-секторі, аграрній сфері. Обійшлося майже без політики і було багато позитиву.