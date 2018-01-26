Що пообіцяв Порошенко в Давосі

Україна отримає перспективи членства у ЄС вже за 3 роки. Принаймні про це заявив Петро Порошенко у Давосі. Під час Всесвітнього економічного форуму він майже пів години виступав перед світовими лідерами. І от, цікаво, що аудиторії він розповідав про боротьбу із корупцією в Україні.

На економічний форум у швейцарському Давосі щороку поспішають звідусіль. Виступити тут – почесно для будь-кого. І поговорити з впливовими людьми за лаштунками теж не зайве. Український президент ділив сцену із Анджеєм Дудою і Далею Грибаускайте. Усі мають спільні виклики.

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Публічні виступи на заході радше неформальні – такий собі погляд у майбутнє, обговорення проблем і досягнень. Петро Порошенко вирішив себе нестримно хвалити.

Боротьба з корупцією – мій пріоритет, як президента. Це я створив незалежні антикорупційні органи. НАБУ, САП. Які ефективно працюють разом з іншими інституціями і показують перші багатообіцяючі результати. І їх підтримують і наші міжнародні партнери і всередині країни,

– заявив Президент України Петро Порошенко.

І якщо ефективність новостворених органів відчутна, то до підтримки всередині країни є запитання – згадується багатомісячна операція НАБУ у міграційній службі, яку розкрила Генпрокуратура. Або намагання поховати незалежність новостворених органів змінами в законодавстві. Їх ініціювали знову ж представники влади в парламенті. Або всіляке затягування із створенням антикорупційного суду.

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