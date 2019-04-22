Що пообіцяв Зеленський президенту Франції Макрону

Перш за все, зустрівшись із Володимиром Зеленським у Парижі, президент Франції Еммануель Макрон поцікавився антикорупційною політикою в Україні. Майбутній президент України пообіцяв, що буде цим займатися.

Про це розповів політичний оглядач Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що для української економіки Зеленському потрібно вносити певні рішення, які завжди були на поверхності: це введення ринку землі, приватизація, нормалізація тарифної політики, скасування схеми "Роттердам+", до якої приклав руку Порошенко, перезапуск антикорупційних органів тощо.

"Коли Зеленський зустрічався з Макроном у Парижі, то президента Франції найперше цікавила антикорупційна політика Зеленського. Він казав, що все розуміє про ставлення майбутнього президента до Росії тощо, але чекає він Зеленського змін в НАЗК та введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення", – сказав Верстюк.

Натомість Зеленський йому пообіцяв, що він буде цим займатися, в цього команді є Рябошапка – колишній міністр юстиції та член НАЗК, в нього непогана репутація і він на цьому розуміється. Тому є причини вважати, що він знає, як робити антикорупційну реформу. Інша справа – чи йому дадуть це зробити. Антикорупційна реформа – це добре, але головне, щоб ці органи не знаходилися під впливом майбутнього президента,

– відповів експерт.

За його словами, Зеленський багато говорить про закон про імпічмент президента, але він не вважає, що НАБУ має розслідувати справи діючого президента.

"Зеленський повинен вміти чути суспільство. Вже зараз занепокоєння викликає Андрій Богдан – член штабу Володимира Зеленського і юрист Ігоря Коломойського. Ймовірно, що він може отримати високу посаду в Адміністрації Президента. Зеленський має дистанціюватися від таких людей, щоб показати, що він незалежний від Коломойського", – прокоментував Верстюк.

Політичний оглядач наголосив, що Зеленський має відстоювати інтереси в зовнішній політиці та контролювати силовиків у внутрішній політиці. "Але чи буде в нього бажання це робити? Бо на фоні Порошенка він може стати успішним президентом, але для цього потрібно бути готовим, а не мати "договорняків" з олігархами", – додав Верстюк.

Повне інтерв'ю з Іваном Верстюком: відео 24 каналу

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Зеленського