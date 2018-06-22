Що посприяло Гриценкові опинитись у топі президентських рейтингів

Він зник з політичних радарів невдовзі після Революції Гідності, програвши. Довго тримався в тіні, а тепер – не зникає з телеекранів і претендує на головне крісло країни. І численні соцопитування пророкують йому перемогу, якщо справа дійде до другого туру. Очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко посідає друге місце після Тимошенко в президентських соцопитуваннях.

Соціологи мають цьому кілька пояснень. Це відраза суспільства до старих облич і корупціонерів. І низька пізнаваність нових політиків.

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"Якщо говорити про певні несподіванки, які під час цієї виборчої кампанії виявляються, я думаю, це входження у групу фаворитів Анатолія Гриценка. Якості, які висувають люди до нових політичних лідерів – це моральність, некорумпованість. Очевидно, вони бачать це в тих політиках, яких підтримують", – розповіла соціолог Фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.



Тривала мовчанка зіграла на руку Гриценку. В останній рік він лиш епізодично брав участь в протесних рухах і рідко з'являвся на телеефірах. І тактика спрацювала. Бо в цей самий час в таборі Петра Порошенка, який претендує на другий термін, успішно збивали рейтинги опозиційних кандидатів. Не шкодуючи чорного піару. Те саме тепер чекає і на Гриценка, який раптом вирвався у лідери народних вподобань, кажуть експерти.

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Йому вже почали згадувати "розпродаж" армійської землі за часів його головування у Міноброни. Заклеймили "агентом Кремля", як напередодні –Саакашвілі. А на одному з національних телеканалів показали сюжет про те, що Гриценко і опоблоківець Вадим Бойко – " посланники "диявола".

Попри це, станом на сьогодні, у другому турі Гриценко міг би перемогти будь-якого іншого кандидата у президеньских перегонах. А його Громадянська позиція, попри публічну відсутність команди, посіла б друге місце на парламентських виборах. До того ж тепер його команда - побільшала. На заклик Гриценка об'єднуватись відгукнулась "Альтернатива" - партія екс-нардепа Єгора Фірсова, якого лишили без мандата за вихід з БПП. Та "Народний контроль" іншого екс-бппшника Дмитра Добродомова. Хоча той поки і не поспішає визнавати Гриценка "єдиним кандидатом".



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