Що потрібно казати партнеру під час і після сексу

Слова похвали під час статевого акту і після нього дуже важливі для партнера, вони покращують його самооцінку, настрій та сприяють зниженню артеріального тиску.

Сексолог Наталія Єжова зазначає, що під час сексу просто необхідно говорити слова заохочення. А от з критикою потрібно бути обережними, пише ТСН.

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Якщо щось під час статевого акту пішло не так, то варто загорнути слова несхвалення або просто неприємні слова у "правило бутерброда". Тобто гарно подати цей факт під час розмови.

Сексолог Наталя Єжова “У нас сьогодні був такий ніжний секс. Мені хотілося, щоб ти був трохи швидшим. Але в загальному я сьогодні дуже задоволена". Коли ми вкладаємо маленький негатив у середині між компліментами, ми ховаємо його”.

Сексолог радить говорити щось на кшталт "які в тебе ніжні руки".

У жодному разі експерти не радять обманювати партнера. Бо якщо ви будете це говорити йому, то він продовжуватиме це робити.

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