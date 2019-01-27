00:43
28 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Що потрібно казати партнеру під час і після сексу

      524 Читать новость на русском
      Що потрібно казати партнеру під час і після сексу
      Що потрібно казати партнеру під час і після сексу / unsplash.com

      Слова похвали під час статевого акту і після нього дуже важливі для партнера, вони покращують його самооцінку, настрій та сприяють зниженню артеріального тиску.

      Сексолог Наталія Єжова зазначає, що під час сексу просто необхідно говорити слова заохочення. А от з критикою потрібно бути обережними, пише ТСН.

      Читайте також: Як смаки у їжі впливають на кількість занять сексом

      Якщо щось під час статевого акту пішло не так, то варто загорнути слова несхвалення або просто неприємні слова у "правило бутерброда". Тобто гарно подати цей факт під час розмови.

       
      Сексолог Наталя Єжова
      “У нас сьогодні був такий ніжний секс. Мені хотілося, щоб ти був трохи швидшим. Але в загальному я сьогодні дуже задоволена". Коли ми вкладаємо маленький негатив у середині між компліментами, ми ховаємо його”.

      Сексолог радить говорити щось на кшталт "які в тебе ніжні руки".

      via GIPHY

      У жодному разі експерти не радять обманювати партнера. Бо якщо ви будете це говорити йому, то він продовжуватиме це робити.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Здоров'я Секс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 27 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: Йулю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича
      27 січня , 23:03 Найсмішніші меми тижня: Йулю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича
      419
      Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      27 січня , 22:25 Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1173
      Головні новини 27 січня: "бідна" Тимошенко, вибух у Гаазі
      27 січня , 22:24 Головні новини 27 січня: "бідна" Тимошенко, вибух у Гаазі
      1937
      У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      27 січня , 19:30 У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      1333
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      27 січня , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 4087
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Панков: У Мілевського є дві пропозиції з чемпіонату України
       28 липня 2018 , 08:20
      Астана – Динамо: Хацкевич звинуватив поле у великій кількості браку в грі киян
       29 листопада 2018 , 20:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук