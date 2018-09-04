Що потрібно сказати дитині, яка плаче

Часто діти починають плакати чи вередувати у найнепередбачуваніший для батьків момент, наприклад, у громадському транспорті чи у кафе.

Щоб заспокоїти дитину, варто сказати кілька дієвих фраз, передає Nashamama.

1. "Я розумію, що ти засмучений/злий/боїшся.." – таким чином ви допомагаєте усвідомити дитині її стан, тож вона не безцільно кричатиме чи плакатиме, а висловлюватиме певний душевний стан.

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2. "Давай я допоможу тобі! Хочеш, спробуємо разом?" – навіть якщо дитина заперечує і каже "я сама", їй важливо відчувати вашу підтримку і розуміти, що у випадку невдачі ви зможете їй допомогти.

3. "Я бачу, тобі складно" – так ви даєте дитині зрозуміти, що ви почули її крик про допомогу.

4. "Це було дуже неприємно/сумно/прикро, я розумію!" – так ви демонструєте малюку, що зрозуміли, що його хвилює та допоможете усвідомити, що саме його засмутило чи схвилювало.

5. "Давай перепочинемо?" – діти часто втомлюються від гучних звуків, натовпу та надто збуджені від надлишку вражень. Тож іноді достатньо відійти у тихе місце та заспокоїтися.

6. "Я з тобою" – дитина повинна зрозуміти, що її плач не відштовхує батьків, заклик про допомогу почутий. Якщо дитя не дуже розлючене – можна взяти за руку або обійняти.

7. "Хочеш, я допоможу тобі/спробуємо разом?" – підтримуйте малюка.

8. "Давай разом подумаємо, що робити" – батьки хочуть навчити дитину спокійно знаходити вихід із ситуації. А для цього спочатку вони повинні в цьому їй допомагати.

9. "Ти мій хороший/я люблю тебе" – завжди говоріть дитині, як ви її любите.

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