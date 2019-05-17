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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Що потрібно Вакарчуку для перемоги: думка експерта

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      Вакарчуку краще створити коаліцію?
      Вакарчуку краще створити коаліцію? / Прес-служба партії "Голос"

      Шанси Вакарчука залежать і від того, чи виникнуть на виборах ще якісь цікаві і яскраві політпроекти, чи оновляться вже існуючі. Також важливим є те, чи зможе співак залучити інших союзників і створити ширшу коаліцію.

      Таку думку 24 каналу висловив голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

      Читайте також: Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії

      Вакарчук замахнувся на 5% чи більше? Якщо на 5%, то може отримати 4,5%. Для більшого результату потрібно створювати коаліцію, як свого часу зробив Ющенко, який фактично очолив все націонал-демократичне середовище. У Вакарчука гарні стартові можливості. Кращі, ніж у багатьох лідерів партій. Але це не гарантія подолання прохідного бар’єру,
      – наголошує Доній.

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      Крім того, додає фахівець, успіх залежить від того, чи зможе Вакарчук створити свій міф. Якщо нові обличчя, то це вже конкуренція із Зеленським. Тоді в чому відмінність? Назва партії не так важлива. Люди реагують на міфи.

      Чи зможе Вакарчук розширити своє електоральне поле, як технологічно, без заяв, це зробив Зеленський, якого підтримали і україно-культурне і російсько-культурне поля? Чи спрацює така технологія вдруге? Питання з основним міфом. Вакарчуку треба показати, чим він відрізняється,
      – підкреслює Олесь Доній.

      Олесь Доній уточнює: в першу чергу, Вакарчук вступає в конкуренцію з Порошенком. Співак виступає на україно-культурному полі. Умовно праве, ультраправе середовище монополізував Порошенко на президентських виборах. Вакарчук забиратиме голоси тих, хто в першому турі голосував не за Порошенка, але в другому підтримав діючого президента. 

      Про що заявив Святослав Вакарчук? Вакарчук під час презентації своєї партії "Голос" пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Він згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      До команди Вакарчука увійшли: Юлія Клименко – заступниця міністра економіки; Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine; Соломія Бобровська – українська діячка, виконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації; Юрій Соколов – заслужений лікар України; Андрій Шараскін ("Богема") – кіборг, захисник Донецького аеропорту.

      Вакарчук оголосив, що йде з партією на парламентські вибори: відео

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201905/1153839_7890507.png?201905145438
      Які партії пройшли б у Раду сьогодні – результати соцопитування

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Петро Порошенко Партія Голос Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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