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Що потрібно їсти після 40 років: прості секрети довголіття

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Що потрібно їсти після 40 років
Що потрібно їсти після 40 років / unsplash.com

Продукти, які допоможуть зберегти красу і молодість, обов'зково мають бути у вашому раціоні харчування.

1. Після 40 років зменшення соляної кислоти в шлунку спричиняє проблеми з його поглинанням. Аби цього уникнути, варто споживати вітамін B12, передає "Країна здоров'я".

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Він також необхідний для роботи мозку, крові та нервової системи. Знайти вітамін можна у продуктах тваринного походження.

2. Мінерал кальцій, який є у молоці, сирі та інших молочних продуктах, є основою для збереження міцних кісток та зубів. А ще він бере участь у кровообігу, балансі нервової системи та скороченні м’язів.

via GIPHY

3. Вітамін D легко отримати через вплив сонячного світла та при споживанні яєць чи молока. Якщо бракуватиме цього вітаміну, це може призвести до діабету, розсіяного склерозу, серцево-судинних та хронічних захворювань.

4. Калій необхідний для роботи м’язів та нервової системи. Це допоможе уникнути після 40 років болю у м’язах, м’язову слабкість, зневоднення, судоми, діарею, закреп та нервово-м’язові розлади. Їжте горіхи, смакуйте каву, шоколад та зелені овочі.

5. Магній – важливий регулятор кров’яного тиску та метаболічних реакцій. Він міститься у зелених листових овочах, нерафінованих зернах, бобових культурах (зокрема, соя, боби) та волоських горіхах.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Довголіття
Джерело: 24 Канал
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