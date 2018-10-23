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      Що потрібно їсти вагітним для високого IQ малюка

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      Що потрібно їсти вагітним для високого IQ малюка
      Що потрібно їсти вагітним для високого IQ малюка / 4mama.ua

      У тих жінок, які під час вагітності активно вживали фрукти, діти народжуються з більш високим коефіцієнтом інтелекту.

      Про це повідомили канадські науковці, які провели відповідне дослідження, передає "Наша мама".

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      Вони з'ясували, що у жінок, які під час вагітності з'їдали 6-7 порцій фруктів кожного дня, народжувались малюки, які мали на один рік життя на 6-7 пунктів вище IQ, ніж їхні однолітки.

      Під однією порцією мається на увазі один великий фрукт – яблуко, апельсин, банан або дві жмені ягід.

      Окрім того, зі слів науковців, чим довше дитина перебуває в утробі матері, тим краще вона розвивається потім. Вживання фруктів матір'ю дає дитині потенціал для розвитку.

      Однак, слід не забувати, що не можна зловживати фруктами з високим вмістом фруктози, оскільки це може призвести до діабету і надмірної ваги.

      via GIPHY

      Що таке IQ (intelligence quotient) або коефіцієнт інтелекту? Це кількісна оцінка рівня інтелекту людини. Тобто, рівень інтелекту відносно рівня інтелекту середньостатистичної людини такого ж віку. Визначається за допомогою спеціальних тестів. Тести IQ розраховані на оцінку розумових здібностей, а не рівня знань.

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      Теги: Здоров'я Здорове харчування Діти Вагітність і пологи
      Джерело: 24 Канал
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