Що потрібно зробити до пологів: 3 головні речі

Поява малюка у житті сім’ї значно змінює її спосіб життя та деякі звички. Тому до цього необхідно підготуватися.

Перша за все, необхідно відвідати лікаря, пише "Наша мама".

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Тому візити до лікаря повинні бути основними, якщо ви завагітніли чи намагаєтеся це зробити. Обов’язковий мінімум – це відвідати стоматолога, гінеколога, ендокринолога, кардіолога, здати аналізи на інфекції і пройти УЗД.

Також варто відмовитися від шкідливих звичок, перейти на правильне харчування та обмежити себе однією чашкою кави на день. Також потрібно нормалізувати сон.

Подорожувати з малюком, звісно, можна, проте такий відпочинок може не відповідати вашим очікуванням. Тому перед плануванням вагітності чи перед пологами варто поїхати кудись з чоловіком. Можна спробувати екстремальний відпочинок у горах, чи тур по відомих місцях, чи просто взяти путівку на море.

До слова, під час вагітності жінки часто зіштовхуються з виникненням проблем зі здоров’ям. Найбільш поширеною з них є – біль в шлунку.