Що потрібно зробити Порошенку, щоб виграти вибори: поради експерта
Володимир Зеленський та Петро Порошенко, за даними екзит-полу, вийшли у другий тур президентських виборів.
Що потрібно зробити зробити чинному президенту, щоб наблизитися до перемоги в прямому ефірі сказав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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По-перше, потрібно звільнити заступника голову СБУ Павло Демчину та першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка – це всього лише два підписи Порошенка.
По-друге, потрібно мотивувати Конституційний Суд переглянути своє рішення по незаконному збагаченню. Потім цей ж суд треба мотивувати відкласти ідею визнавати неконституційними електронне декларування чиновників та знищення повноважень Антикорупційного бюро. Якщо таке рішення все ж прийметься ми втратимо 7 мільярдів віддамо корупціонерам та ще 1,4 по схемам Кононенка о енергетиці.
Також треба звільнити генерального прокурора Юрія Луценка, директора САП Назара Холодницького, голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Грищука. Це ті, хто можливо винні у смерті Катерини Гандзюк.
Необхідно провести реформу СБУ, які НАТО вимагає вже приблизно три роки.
Результати екзит-полу
Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.
У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).
Рейтинги кандидатів
Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019: