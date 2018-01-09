Що пов'язує Кличків зі Стінгом, Хемільтоном, Бекенбауером і Ярмоленком
Знаменитий британський музикант Стінг, чотириразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемільтон, легенда світового футболу Франц Беккенбауер, американська актриса Хейден Панеттьєрі, тренер "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії Сергій Ребров, гравець дортмундської "Боруссії" і збірної України Андрій Ярмоленко, провідний український тенісист Сергій Стаховський – виявляється, їх дещо об'єднує.
Всі ці українські та світові зірки є почесними членами офіційного фан-клубу братів Кличків і шанувальниками боксерського таланту Віталія та Володимира.
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Стінг під час бою Володимир Кличко – Жан-Марк Мормек в березні 2012 року в Дюссельдорфі стоячи аплодував перемозі українця, а потім не посоромився розповісти, що на той момент близько 10 років уважно стежить за кар'єрами Віталія та Володимира.
Сергій Ребров є давнім шанувальником братів Кличків
З Францем Беккенбауером Володимир навіть якось змагався в турнірі з гольфу, а з Льюїсом Хемільтон познайомилися під час однієї благодійної акції. Для Сергія Стаховського Віталій і Володимир – приклади не лише у спорті, а Андрія Ярмоленко бої братів Кличко якось навіть надихнули на дружній спаринг з тодішнім партнером у київському "Динамо" Максимом Ковалем.
Франц Беккенбауер навіть грав з Володимиром Кличком у гольф
Також в категорію почесних членів офіційного фан-клубу братів Кличко, який днями відзначив свого шестиріччя, входять фронтмени гурту ТНМК "Фоззі" та "Фагот", ведуча Катя Осадча, гуморист Дядя Жора, екс-тренер збірної України Мирон Маркевич і багато інших відомих українських селебреті.
Льюїс Хемільтон також дружить із Кличками
Автори фото – Галина Хеккер-Петрова та Максим Розенко
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