Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

Сніданок – найголовніша частина нашого щоденного раціону, тому він має бути поживним та корисним. Але саме вранці нам так бракує часу на приготування їжі.

Пропонуємо кілька смачних рецептів, на які не треба витрачати надто багато часу.

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Італійський омлет з рікоттою та цибулею

Інгредієнти:

3 столові ложки оливкової олії

1 середня цибулина, тонко нарізана

8 великих яєць

1/2 чашки жирних вершків

2 столові ложки свіжого нарізаного розмарину

2 столові ложки свіжого нарізаного чебрецю

Чверть чашки свіжої нарізаної петрушки

1/2 чайної ложки солі

1/2 чайної ложки свіжомеленого перцю

1/2 чашки рікотти

Рецепт приготування італійського омлету з рікоттою та цибулею

Увімкнути духовку на 190 ° C. Поки духовка нагрівається, поставити на плитку велику сковороду і на середньому вогні нагріти оливкову олію. Додати порізану цибулю і тушкувати її 5-7 хвилин.

Поки цибуля готується, в мисці змішати яйця, вершки, трави, сіль та перець.

Коли цибуля стане золотисто-коричневою, знизити температуру і залити яєчну суміш. Готувати її 8 хвилин на повільному вогні.

Додати 6 чайних ложок рікотти, поставити сковороду в духовку і запікати омлет протягом 10 хвилин.

Сандвіч з плавленим сиром

Інгредієнти:

90 грамів сиру (бажано м'якого чеддеру), натертого на крупній тертці

4 скибочки білого хліба для сандвічів

2 столові ложки розтопленого вершкового масла

Рецепт приготування сандвічу з плавленим сиром

Нагрійте сковороду на середньому вогні. Поки нагрівається, прокласти сир між двома скибочками хліба.

Змастити половиною масла одну сторону сандвіча, покласти промасленою стороною на сковорідку, масло, що залишилося вимазати на верхню частину. Обсмажувати хвилин 5-10 з кожного боку і відразу подавати.

Смузі з бананом і шпинатом

Інгредієнти:

1 стиглий банан

1 чашка листя шпинату

1 столова ложка меду

1 чашка холодного мигдального молока

Рецепт приготування смузі з бананом і шпинатом

Змішати всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси і одразу вдивати.

Гранола

Інгредієнти

6,5 чашки вівсяних пластівців

1 столова ложка солі

1 чайна ложка кардамону

половина чайної ложки кориці

1 чашка оливкової олії

1 чашка кленового сиропу (або меду)

1,5 чайної ложки екстракту ванілі

1,5 чашки кокосової стружки

1,5 чашки подрібнених грецьких горіхів

1,5 чашки подрібненого мигдалю

Рецепт приготування граноли

Розігріти духовку до 175 ° C. У великій мисці змішати вівсянку, сіль, кардамон та корицю. У меншій мисці змішати оливкову олію, мед (або кленовий сироп) і екстракт ванілі. Додати у вівсянку всю отриману рідину, крім кількох столових ложок.

Розкласти гранолу на деко без олії і паперу для випікання. Поставити в духовку на 10 хвилин, перевернути і запікати ще 10 хвилин.

Поки гранола в духовці, злегка подрібнити горіхи і змішати з оливковою олією.

Після того як гранола запечеться в духовці 20 хвилин, додати горіхи і запікати ще 6-7 хвилин.

Дістати, дати охолонути і зберігати в контейнері, у який не потрапляє повітря. Така суміш може зберігатися зберігається не більше місяця.

Перед подаванням можна змішати з сушеними фруктами.