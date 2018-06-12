08:51
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 14°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

163 Читать новость на русском
Що приготувати на сніданок: ідеї
Що приготувати на сніданок: ідеї / Фото з відкритих джерел

Сніданок – найголовніша частина нашого щоденного раціону, тому він має бути поживним та корисним. Але саме вранці нам так бракує часу на приготування їжі.

Пропонуємо кілька смачних рецептів, на які не треба витрачати надто багато часу.

Читайте також: Картопляна запіканка з м'ясом: рецепт смачної вечері за годину

Італійський омлет з рікоттою та цибулею

Інгредієнти:

3 столові ложки оливкової олії

1 середня цибулина, тонко нарізана

8 великих яєць

1/2 чашки жирних вершків

2 столові ложки свіжого нарізаного розмарину

2 столові ложки свіжого нарізаного чебрецю

Чверть чашки свіжої нарізаної петрушки

1/2 чайної ложки солі

1/2 чайної ложки свіжомеленого перцю

1/2 чашки рікотти

Рецепт приготування італійського омлету з рікоттою та цибулею

Увімкнути духовку на 190 ° C. Поки духовка нагрівається, поставити на плитку велику сковороду і на середньому вогні нагріти оливкову олію. Додати порізану цибулю і тушкувати її 5-7 хвилин.

Поки цибуля готується, в мисці змішати яйця, вершки, трави, сіль та перець.

Коли цибуля стане золотисто-коричневою, знизити температуру і залити яєчну суміш. Готувати її 8 хвилин на повільному вогні.

Додати 6 чайних ложок рікотти, поставити сковороду в духовку і запікати омлет протягом 10 хвилин.

Сандвіч з плавленим сиром

Інгредієнти:

90 грамів сиру (бажано м'якого чеддеру), натертого на крупній тертці

4 скибочки білого хліба для сандвічів

2 столові ложки розтопленого вершкового масла

Рецепт приготування сандвічу з плавленим сиром

Нагрійте сковороду на середньому вогні. Поки нагрівається, прокласти сир між двома скибочками хліба.

Змастити половиною масла одну сторону сандвіча, покласти промасленою стороною на сковорідку, масло, що залишилося вимазати на верхню частину. Обсмажувати хвилин 5-10 з кожного боку і відразу подавати.

Смузі з бананом і шпинатом

Інгредієнти:

1 стиглий банан

1 чашка листя шпинату

1 столова ложка меду

1 чашка холодного мигдального молока

Рецепт приготування смузі з бананом і шпинатом

Змішати всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси і одразу вдивати.

Гранола

Інгредієнти

6,5 чашки вівсяних пластівців

1 столова ложка солі

1 чайна ложка кардамону

половина чайної ложки кориці

1 чашка оливкової олії

1 чашка кленового сиропу (або меду)

1,5 чайної ложки екстракту ванілі

1,5 чашки кокосової стружки

1,5 чашки подрібнених грецьких горіхів

1,5 чашки подрібненого мигдалю

Рецепт приготування граноли

Розігріти духовку до 175 ° C. У великій мисці змішати вівсянку, сіль, кардамон та корицю. У меншій мисці змішати оливкову олію, мед (або кленовий сироп) і екстракт ванілі. Додати у вівсянку всю отриману рідину, крім кількох столових ложок.

Розкласти гранолу на деко без олії і паперу для випікання. Поставити в духовку на 10 хвилин, перевернути і запікати ще 10 хвилин.

Поки гранола в духовці, злегка подрібнити горіхи і змішати з оливковою олією.

Після того як гранола запечеться в духовці 20 хвилин, додати горіхи і запікати ще 6-7 хвилин.

Дістати, дати охолонути і зберігати в контейнері, у який не потрапляє повітря. Така суміш може зберігатися зберігається не більше місяця.

Перед подаванням можна змішати з сушеними фруктами.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: wonderzine.com
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук