Що приготувати на вечерю в мультиварці: рецепти смачних страв

Мультиварки з'явилися відносно недавно на наших кухнях, але майже одразу завоювали серця господинь. І цей не дивно! Хочеш вари, хочеш тушкуй, хочеш випікай, а хочеш – готуй на пару. Рецепти приготування страв в мультиварці – неймовірно прості та смачні. Спробуйте та переконайтесь самі!

Найголовніша перевага готування в мультиварці полягає в тому, що вам не потрібно стояти біля плити. Ви обираєте рецепт, готуєте продукти, викладаєте в чашу – і чекаєте поки все приготується!

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При правильному приготування страви з мультиварки не будуть нічим відрізнятися за смаком від страв, приготованих на плиті чи в духовці. До того ж, страви з мультиварки корисніші, адже для їх приготування ви не будете використовувати великої кількості жиру та олії.

Ми зібрали для вас 6 рецептів страв, які стануть ідеальною вечерю!

Рецепти страв в мультиварці

Хрусткі курячі стегенця в мультиварці



Рецепт приготування курячих стегенець в мультиварці

Така страва підійде не лише для звичайної, а й для святкової вечері. Доповнити її можна гарніром, але якщо хочеться більш легкої вечері – то додайте лише салат з свіжих овочів.

Інгредієнти:

- 800 г курячих стегенець або крилець;

- 1 лимон;

- 8 зубчиків часнику;

- 3 столові ложки соєвого соусу;

- 2 столові ложки гірчиці;

- 2 столові ложки оливкової олії;

- 1 столова ложка меду;

- 1 столова ложка паприки;

- перець та сіль за смаком.

Рецепт приготування курячих стегенець в мультиварці:

1. Курячі стегенця промийте і просушіть паперовими рушниками. Змастіть дно чаші оливковою олією і обсмажте м'ясо з обох боків до золотистої скоринки, не закриваючи кришку. Використовуйте режим "Жарка".

2. Змішайте соєвий соус, лимонний сік, мед, нарізаний часник, гірчицю і спеції. Залийте сумішшю курку і включіть режим "Тушіння" на 40 хвилин. За 10 хвилин до повного приготування виставте режим "Випічка", так на курці з'явиться скоринка.

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Печеня зі свинини в мультиварці



Рецепт приготування печені зі свинини в мультиварці

На плиті печеню можна готувати годинами, а от у мультиварці таку страву ви приготуєте за 40-50 хвилин.

Інгредієнти:

- 500 г м'якоті свинини;

- 5 середніх картоплин;

- 1 велика морква;

- 1 велика цибулина;

- 1 стакан води;

- 2 столові ложки томатної пасти;

- 1 столова ложка рослинної олії;

- сіль, чорний мелений перець і лавровий лист - за смаком.

Рецепт приготування печені зі свинини в мультиварці:

1. Почистіть цибулю і моркву. Цибулю поріжте півкільцями, моркву – кружками або кубиками. Змастіть чашу мультиварки олією. Викладіть у чашу цибулю з морквою і обсмажте 15 хвилин (режим "Жарка").

2. Промийте та наріжте кубиками м'ясо. Очистіть і поріжте картоплю кубиками. У склянці води розведіть томатну пасту.

3. Коли цибуля з морквою обсмажиться, додайте до них м'ясо і картоплю, залийте томатним соусом, посоліть, поперчіть, покладіть лавровий лист. Перемішайте і встановіть режим "Тушіння" на 40-50 хвилин (до готовності м'яса).

Плов в мультиварці



Рецепт приготування плову в мультиварці

Такий плов нічим не поступиться смаком тому, який приготований на природі в казанку. До того ж, готується він напрочуд швидко, а вашої постійної присутності взагалі не потребується.

Інгредієнти:

- 600 г курки;

- 2 склянки довгозерний рису;

- 3 середні моркви;

- 3 невеликі цибулини;

- 5 зубчиків часнику;

- 1 маленький стручок перцю чилі;

- 2 чайні ложки приправи для плову (за смаком);

- 2 столові ложки олії;

- вода.

Рецепт приготування плову в мультиварці:

1. Для плову краще обирайте жирні частини курки: стегенця чи крила. Промийте і поріжте м'ясо порційними шматками. Змастіть чашу мультиварки олією і обсмажте курку до золотистої скоринки (15-20 хвилин в режимі "Жарка").

2. Очистіть цибулю і моркву. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на крупній тертці. Додайте овочі до обсмаженого м'яса. Перемішайте. Залийте все водою так, щоб вона ледь покривала овочі та м'ясо. Покладіть стручок гострого перцю і тушкуйте ще 10 хвилин.

3. Промийте рис, краще це зробити 4-5 разів. Відкрийте мультиварку, приберіть перець і всипте рис. Додайте приправу для плову (або ваші улюблені спеції) і вставте в рис очищені зубчики часнику. При необхідності додайте ще трохи води. Увімкніть режим "Рис" (або "Плов", якщо у вас є такий режим) на 40 хвилин.

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4. Через 20 хвилин вийміть часник. після повного приготування залиште плов в режимі "Підігрів" ще на 10-15 хвилин.

Грибний крем-суп в мультиварці



Рецепт приготування грибного крем-супу в мультиварці

В мультиварці настільки зручно готувати супи, що після того, як спробуєте один раз, то вже ніколи не повернетесь до плити.

Інгредієнти:

- 1 л води;

- 300 г лісових грибів (можна замітини печерицями);

- 200 мл вершків;

- 3 середні картоплини;

- 1 середня цибулина;

- 30 г вершкового масла;

- пучок зеленої цибулі;

- сіль і перець – за смаком.

Рецепт приготування грибного крем-супу в мультиварці:

1. Змажте чашу олією, обсмажте порізану цибулю. Наріжте гриби та додайте до цибулі, смажте ще 10 хвилин.

2. Почистіть картоплю і наріжте кубиками. Викладіть в чашу та залийте водою. Посоліть і поперчіть. Увімкніть режим "Суп" або "Варка" на 1 годину.

3. Після приготування за допомогою блендера збийте все до однорідної маси. Влийте вершки, додайте вершкове масло, закрийте кришку і включіть підігрів на 10-20 хвилин.

Свинячі реберця в мультиварці



Рецепт приготування свинячих реберець в мультиварці

Соковиті і ніжні свинячі реберця можна приготувати за допомогою мультиварки. На грилі ви, звісно, приготуєте стегенця швидше, але витрачений час на приготування у мультиварці того вартий!

Інгредієнти:

- свинячі реберця – 1-1,5 кг;

- 3 столові ложки паприки;

- 2 столові ложки цукру;

- чверть чайної ложки перцю чилі;

- 200 г соусу для барбекю;

- сіль та перець – за смаком.

Рецепт приготування свинячих реберець в мультиварці:

1. Виберіть невеликі реберця, вони повинні помістилися в чашу мультиварки. Змішайте спеції (цукор, перець, сіль) і натріть ними реберця. Потім помістіть реберця в мультиварку (м'ясистою стороною назовні) і готуйте на режимі "Тушкування" до тих пір, поки вони не стануть м'якими.

2. Далі реберця можна доготувати в духовці, або ж на режимі "Випічка". Якщо ви вирішили робити це з духовкою, то викладіть реберця на решітку (підкладіть під низ фольгу), полийте соусом барбекю та запікайте їх 10-15 хвилин. Якщо ж духовки у вас немає, то прямо в мультиварці поливайте реберця соусом та в режимі "Випічка" запікайте ще 15 хвилин.

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Печена картопля в мультиварці



Рецепт приготування печеної картоплі в мультиварці

Інгредієнти:

- 5-7 картоплин;

- сіль, перець та інші спеції за смаком.

Рецепт приготування печеної картоплі в мультиварці:

1. Помийте картоплю і просушіть її паперовими рушниками. Загорніть кожну картоплину у фольгу, попередньо змастіть її олією. Посипте картоплю спеціями та загорніть фольгу.

2. Викладіть картоплю на дно мультиварки та випікайте в режимі "Випічка" до м'якості.