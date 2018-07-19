Що приготувати на вечерю в мультиварці: рецепти смачних страв
Мультиварки з'явилися відносно недавно на наших кухнях, але майже одразу завоювали серця господинь. І цей не дивно! Хочеш вари, хочеш тушкуй, хочеш випікай, а хочеш – готуй на пару. Рецепти приготування страв в мультиварці – неймовірно прості та смачні. Спробуйте та переконайтесь самі!
Найголовніша перевага готування в мультиварці полягає в тому, що вам не потрібно стояти біля плити. Ви обираєте рецепт, готуєте продукти, викладаєте в чашу – і чекаєте поки все приготується!
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При правильному приготування страви з мультиварки не будуть нічим відрізнятися за смаком від страв, приготованих на плиті чи в духовці. До того ж, страви з мультиварки корисніші, адже для їх приготування ви не будете використовувати великої кількості жиру та олії.
Ми зібрали для вас 6 рецептів страв, які стануть ідеальною вечерю!
Рецепти страв в мультиварці
Хрусткі курячі стегенця в мультиварці
Рецепт приготування курячих стегенець в мультиварці
Така страва підійде не лише для звичайної, а й для святкової вечері. Доповнити її можна гарніром, але якщо хочеться більш легкої вечері – то додайте лише салат з свіжих овочів.
Інгредієнти:
- 800 г курячих стегенець або крилець;
- 1 лимон;
- 8 зубчиків часнику;
- 3 столові ложки соєвого соусу;
- 2 столові ложки гірчиці;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 столова ложка меду;
- 1 столова ложка паприки;
- перець та сіль за смаком.
Рецепт приготування курячих стегенець в мультиварці:
1. Курячі стегенця промийте і просушіть паперовими рушниками. Змастіть дно чаші оливковою олією і обсмажте м'ясо з обох боків до золотистої скоринки, не закриваючи кришку. Використовуйте режим "Жарка".
2. Змішайте соєвий соус, лимонний сік, мед, нарізаний часник, гірчицю і спеції. Залийте сумішшю курку і включіть режим "Тушіння" на 40 хвилин. За 10 хвилин до повного приготування виставте режим "Випічка", так на курці з'явиться скоринка.
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Печеня зі свинини в мультиварці
Рецепт приготування печені зі свинини в мультиварці
На плиті печеню можна готувати годинами, а от у мультиварці таку страву ви приготуєте за 40-50 хвилин.
Інгредієнти:
- 500 г м'якоті свинини;
- 5 середніх картоплин;
- 1 велика морква;
- 1 велика цибулина;
- 1 стакан води;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- 1 столова ложка рослинної олії;
- сіль, чорний мелений перець і лавровий лист - за смаком.
Рецепт приготування печені зі свинини в мультиварці:
1. Почистіть цибулю і моркву. Цибулю поріжте півкільцями, моркву – кружками або кубиками. Змастіть чашу мультиварки олією. Викладіть у чашу цибулю з морквою і обсмажте 15 хвилин (режим "Жарка").
2. Промийте та наріжте кубиками м'ясо. Очистіть і поріжте картоплю кубиками. У склянці води розведіть томатну пасту.
3. Коли цибуля з морквою обсмажиться, додайте до них м'ясо і картоплю, залийте томатним соусом, посоліть, поперчіть, покладіть лавровий лист. Перемішайте і встановіть режим "Тушіння" на 40-50 хвилин (до готовності м'яса).
Плов в мультиварці
Рецепт приготування плову в мультиварці
Такий плов нічим не поступиться смаком тому, який приготований на природі в казанку. До того ж, готується він напрочуд швидко, а вашої постійної присутності взагалі не потребується.
Інгредієнти:
- 600 г курки;
- 2 склянки довгозерний рису;
- 3 середні моркви;
- 3 невеликі цибулини;
- 5 зубчиків часнику;
- 1 маленький стручок перцю чилі;
- 2 чайні ложки приправи для плову (за смаком);
- 2 столові ложки олії;
- вода.
Рецепт приготування плову в мультиварці:
1. Для плову краще обирайте жирні частини курки: стегенця чи крила. Промийте і поріжте м'ясо порційними шматками. Змастіть чашу мультиварки олією і обсмажте курку до золотистої скоринки (15-20 хвилин в режимі "Жарка").
2. Очистіть цибулю і моркву. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на крупній тертці. Додайте овочі до обсмаженого м'яса. Перемішайте. Залийте все водою так, щоб вона ледь покривала овочі та м'ясо. Покладіть стручок гострого перцю і тушкуйте ще 10 хвилин.
3. Промийте рис, краще це зробити 4-5 разів. Відкрийте мультиварку, приберіть перець і всипте рис. Додайте приправу для плову (або ваші улюблені спеції) і вставте в рис очищені зубчики часнику. При необхідності додайте ще трохи води. Увімкніть режим "Рис" (або "Плов", якщо у вас є такий режим) на 40 хвилин.
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4. Через 20 хвилин вийміть часник. після повного приготування залиште плов в режимі "Підігрів" ще на 10-15 хвилин.
Грибний крем-суп в мультиварці
Рецепт приготування грибного крем-супу в мультиварці
В мультиварці настільки зручно готувати супи, що після того, як спробуєте один раз, то вже ніколи не повернетесь до плити.
Інгредієнти:
- 1 л води;
- 300 г лісових грибів (можна замітини печерицями);
- 200 мл вершків;
- 3 середні картоплини;
- 1 середня цибулина;
- 30 г вершкового масла;
- пучок зеленої цибулі;
- сіль і перець – за смаком.
Рецепт приготування грибного крем-супу в мультиварці:
1. Змажте чашу олією, обсмажте порізану цибулю. Наріжте гриби та додайте до цибулі, смажте ще 10 хвилин.
2. Почистіть картоплю і наріжте кубиками. Викладіть в чашу та залийте водою. Посоліть і поперчіть. Увімкніть режим "Суп" або "Варка" на 1 годину.
3. Після приготування за допомогою блендера збийте все до однорідної маси. Влийте вершки, додайте вершкове масло, закрийте кришку і включіть підігрів на 10-20 хвилин.
Свинячі реберця в мультиварці
Рецепт приготування свинячих реберець в мультиварці
Соковиті і ніжні свинячі реберця можна приготувати за допомогою мультиварки. На грилі ви, звісно, приготуєте стегенця швидше, але витрачений час на приготування у мультиварці того вартий!
Інгредієнти:
- свинячі реберця – 1-1,5 кг;
- 3 столові ложки паприки;
- 2 столові ложки цукру;
- чверть чайної ложки перцю чилі;
- 200 г соусу для барбекю;
- сіль та перець – за смаком.
Рецепт приготування свинячих реберець в мультиварці:
1. Виберіть невеликі реберця, вони повинні помістилися в чашу мультиварки. Змішайте спеції (цукор, перець, сіль) і натріть ними реберця. Потім помістіть реберця в мультиварку (м'ясистою стороною назовні) і готуйте на режимі "Тушкування" до тих пір, поки вони не стануть м'якими.
2. Далі реберця можна доготувати в духовці, або ж на режимі "Випічка". Якщо ви вирішили робити це з духовкою, то викладіть реберця на решітку (підкладіть під низ фольгу), полийте соусом барбекю та запікайте їх 10-15 хвилин. Якщо ж духовки у вас немає, то прямо в мультиварці поливайте реберця соусом та в режимі "Випічка" запікайте ще 15 хвилин.
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Печена картопля в мультиварці
Рецепт приготування печеної картоплі в мультиварці
Інгредієнти:
- 5-7 картоплин;
- сіль, перець та інші спеції за смаком.
Рецепт приготування печеної картоплі в мультиварці:
1. Помийте картоплю і просушіть її паперовими рушниками. Загорніть кожну картоплину у фольгу, попередньо змастіть її олією. Посипте картоплю спеціями та загорніть фольгу.
2. Викладіть картоплю на дно мультиварки та випікайте в режимі "Випічка" до м'якості.