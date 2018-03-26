Що приготувати з авокадо: три цікаві рецепти
Авокадо стає все популярнішим серед українців. Смак цих плодів нагадує вершкове масло і присмаком горіхів. Часто авокадо додають у салати та роблять бутерброди – читайте також, що ще можна приготувати з плода.
Тортилья з авокадо
Інгредієнти:
Для млинців:
2 ст. кукурудзяного або пшеничного борошна
1 ч. л. солі
50 г рослинної олії
0,5-0,75 ст. теплої води
Читайте також: 5 рецептів, як зробити гірчицю в домашніх умовах
Для начинки:
2 авокадо
1 помідор
1 середня цибулина
сік половини лайму чи лимона
подрібнений свіжий або мелений чилі
сіль
Рецепт приготування тортильї з авокадо:
Борошно змішати з сіллю, просіяти у миску, влити олію та воду, замісити тісто. Сформувати кульки завбільшки з яйце, залишити на 15 хвилин. Тоді кожну кульку розкачати і смажити на сковороді, не змащеній жиром, по 2-3 хвилини з кожного боку.
Для начинки треба вичерпати з авокадо м'якоть і розім'яти виделкою. Видавити в нього сік з лимона. Додати дрібно нарізану цибулю, нарізаний кубиками помідор. Посолити і посипати чилі за смаком. Можна додати ложку оливкової олії. Викласти соус на готові палянички, подавати гарячим.
Зелена паста з авокадо
Інгредієнти:
1 стигле авокадо
жменя шпинату
жменя горіхів кеш’ю
жменю тертого сиру
сік 1/2 лимона
2 зубчики часнику
Рецепт приготування пасти з авокадо:
Склади в блендер авокадо, шпинат, лимонний сік, кеш’ю, тертий сир і часник.
Подрібнити суміш в густий однорідний соус і заправити їм свіжозварену пасту.
Лимонно-авокадове морозиво
Інгредієнти (на 6 порцій):
2 зрілих авокадо, очищених від шкірки і кісточок
3/4 склянки 1,5%-го молока
3/4 склянки згущеного молока
сік трьох лаймів
цедра двох лаймів
Рецепт приготування морозива з лаймів і авокадо:
За допомогою блендера або кухонного комбайна подрібнити всі інгредієнти в однорідну масу на зразок смузі, час від часу зчищаючи суміш зі стінок чаші за допомогою силіконової лопатки.
Отримане пюре розкласти по порціях у склянки, накрити харчовою плівкою і відправити в морозильну камеру мінімум на чотири години.