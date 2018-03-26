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Що приготувати з авокадо: три цікаві рецепти

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Рецепти з авокадо
Рецепти з авокадо

Авокадо стає все популярнішим серед українців. Смак цих плодів нагадує вершкове масло і присмаком горіхів. Часто авокадо додають у салати та роблять бутерброди – читайте також, що ще можна приготувати з плода.

Тортилья з авокадо

Інгредієнти:

Для млинців:

2 ст. кукурудзяного або пшеничного борошна

1 ч. л. солі

50 г рослинної олії

0,5-0,75 ст. теплої води

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Для начинки:

2 авокадо

1 помідор

1 середня цибулина

сік половини лайму чи лимона

подрібнений свіжий або мелений чилі

сіль

Рецепт приготування тортильї з авокадо:

Борошно змішати з сіллю, просіяти у миску, влити олію та воду, замісити тісто. Сформувати кульки завбільшки з яйце, залишити на 15 хвилин. Тоді кожну кульку розкачати і смажити на сковороді, не змащеній жиром, по 2-3 хвилини з кожного боку.

Для начинки треба вичерпати з авокадо м'якоть і розім'яти виделкою. Видавити в нього сік з лимона. Додати дрібно нарізану цибулю, нарізаний кубиками помідор. Посолити і посипати чилі за смаком. Можна додати ложку оливкової олії. Викласти соус на готові палянички, подавати гарячим.

Зелена паста з авокадо

Інгредієнти:

1 стигле авокадо

жменя шпинату

жменя горіхів кеш’ю

жменю тертого сиру

сік 1/2 лимона

2 зубчики часнику

Рецепт приготування пасти з авокадо:

Склади в блендер авокадо, шпинат, лимонний сік, кеш’ю, тертий сир і часник.

Подрібнити суміш в густий однорідний соус і заправити їм свіжозварену пасту.

Лимонно-авокадове морозиво

Інгредієнти (на 6 порцій):

2 зрілих авокадо, очищених від шкірки і кісточок

3/4 склянки 1,5%-го молока

3/4 склянки згущеного молока

сік трьох лаймів

цедра двох лаймів

Рецепт приготування морозива з лаймів і авокадо:

За допомогою блендера або кухонного комбайна подрібнити всі інгредієнти в однорідну масу на зразок смузі, час від часу зчищаючи суміш зі стінок чаші за допомогою силіконової лопатки.

Отримане пюре розкласти по порціях у склянки, накрити харчовою плівкою і відправити в морозильну камеру мінімум на чотири години.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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