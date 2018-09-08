Що прихопив із собою екс-радник Захарченка Казаков під час втечі до Росії: окупанти шоковані

Окупанти на Донбасі переконують, що колишній радник Захарченка Олександр Казаков втік до Росії разом із величезною сумою грошей, які вкрав на окупованій території Донеччини.

Раніше 24 канал повідомляв, що "екс-віце-прем’єр" і колишній "міністр доходів і зборів" так званої "ДНР" Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент" втік з Донбасу до Росії. Такий крок окупант пояснював заходами власної безпеки.

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Разом із "Ташкентом" з Донбасу також виїхав колишній радник Захарченка Олександр Казаков. Щоправда, як пишуть сепаратистські ЗМІ, прихопив він із собою ще значну суму грошей.

Як підкреслюється, "крав Казаков на постійній основі", але цього разу вивіз значно меншу суму.

Аналогічна інформація з’явилася і на Telegram-каналі Inside Donetsk.

"Махінації, розкрадання, валізи, гроші, "все, як ми любимо" загалом. Нахабність і ницість. Олександре, ви взагалі розумієте, на чому Ви "заробляли" ?! На кому, розумієте?!", – зауважили адміністратори сепаратистської спільноти, коментуючи листування зі своїм знайомим.

Нагадаємо, раніше пропагандистські та сепаратистські ЗМІ поширили фото з Росії, на якому зображено Олександра Тимофеєва з позивним "Ташкент" і Олександра Казакова у готях у колишнього бойовика та письменника Захара Прилєпіна. Як розповів останній, вони разом з іншими окупантами зібралися, аби відзначити 9 днів з дня загибелі Захарченка.