Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом

З листопада 2018 року запрацювало Державне бюро розслідувань і тепер нарешті воно заявило про перші гучні справи. Зокрема, що генерали Міноборони хотіли нажитися на неякісних бронежилетах для військових. Здається, що все правильно, але журналісти 24 каналу дослідили цю справу і вийшли на доволі неочікуване викриття.

Гучні заяви директора ДБР

1. Про мільйонні збитки державі через закупівлю бронежилетів

"Закуплено 20 тисяч бронежилетів. За попередньою інформацією, 3 з 5 бронежилетів прострілюються. Також закуплено 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами. Так, вартість одного елементу одягу завищена в загальному на суму близько 10 мільйонів гривень. Точні суми шкоди ми дізнаємося після проведення експертизи", – так заявив на брифінгу директор ДБР Роман Труба.

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Але журналістів насторожив останній фрагмент цього виступу, адже Труба наголосив, що точні дані вони матимуть лигше після експертизи, а це означає, що вона досі не проводилась, а отже такі гучні заяви можна ставити під сумнів.



Роман Труба

Та на цьому брифінг Труби не завершився. Серед припущень керівника ДБР – збитки державі від злочинної діяльності у 100 мільйонів гривень та заява, що в ході спецоперації вилучено 11 тисяч бронежилетів.

2. Причетність до злочинної схеми керівників Міноборони

Також Труба заявив, що "до злочинної групи, яка організувала цю протиправну діяльність, могли входити один з керівників Міністерства оборони України, керівництво Департаментів і управлінь Міноборони".



Міністерство оборони

Один з таких підрозділів, що потрапив під роздачу – Управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Тут розробляють технічні вимоги до того, яким має бути військове обмундирування і приймають його від постачальників.

Журналісти запитали у керівника управління, генерала Дмитра Марченка, як так сталось, що прийняли на озброєння браковану партію бронежилетів, адже Роман Труба публічно заявив, що 3 з 5 прострілюються.

Невідомо, що це була за партія бронежилетів та хто робив аналіз. Адже жодна з лабораторій, які мають право на проведення даних балістичних експертиз, не проводила дані випробування,

– відповів Марченко.

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У березні 2019 року Міністерство оборони замовило у компанії "ТЕМП-3000" 20 тисяч бронежилетів, 11 з яких різними партіями до липня були поставлені у різні підрозділи Збройних сил, ще 9 тисяч чекали на відвантаження на складах фірми-постачальника.



Із усієї замовленої Міністерством оборонони партії жоден бронежилет не використовувався. Але 26 червня ДБР провело обшуки та вилучило відвантажені бронежилети. Того ж дня Роман Труба заявляє, що більшість одиниць легко прострілюються.



Тоді логічне питання – якщо усі ці бронежилети до цього часу лежали на складах війських частин та самого "Темпу", а з моменту їх вилучення до брифінгу пройшло щонайбільше кілька годин, звідки такі дані у голови Бюро? З наших джерел, нам стало відомо, що жодні офіційні перевірки бронежилетів працівниками ДБР насправді не проводились.

А от у Міноборони вирішили зіграти на випередження і запросили журналістів на склад компанії "ТЕМП-3000", де до цього зберігалися невідвантажені 9 тисяч бронежилетів. Тут у присутності відеокамер провели власні випробування. Для дослідження журналістам дозволили вибрати будь-який.

Про результати експерименту розповів начальник науково-випробувальної лабораторії. "Даний зразок успішно витримав зазначені випробування, пробоїв не було, швидкість кулі 9 міліметрів та 7,62 на 54 ЛПС, швидкості нормовані. Скрізного пробиття немає", – сказав начальник лабораторії Станіслав Сєдов.



Бракований бронежилет

Але вже за 2 дні після оприлюднених відстрілів Міноборони, ДБР зробило хід конем. Виклали в себе на сайті записи розмов працівників Міністерства оборони, які закупили бронежилети. При цьому в Бюро наголосили – військовослужбовці знали, що вони прострілюються і не відповідають технічним вимогам.

Таких розмов на плівках майже 5 хвилин і вони справді наштовхують на думку, що військові знали про брак товару. Нам вдалось отримати ексклюзивний коментар людини, голос якої справді зафіксований на цих записах. Та він – Василь Саковець – запевняє, аудіофайли є грубим монтажем.

Те відео, на якому фігурує інформація про уламок, йшла виключно від мене. Уламок перевірявся, якщо ви послухайте відео, на пакеті. Військовослужбовець, який говорить після мене, наголосив, що пакет перевірили без пластикової пластини, яка часто використовується як антирекошетна. Тобто використовувалися матеріали, а не бронежилети,

– сказав начальник відділу розробки речового майна ЗСУ.

В цьому ж таки файлі ДБР також показало відео з випробуваннями бронежилетів. Утім повідомити, де проводилось дослідження і за яких умов, правоохоронці чомусь не спромоглися. Резонансне відео у нас викликало ще більше запитань до Романа Труби, та після гучних заяв на брифінгу, керівник ДБР пішов у підпілля. Розмовляти з нами категорично відмовився через брак часу.

Обшуки Міноборони працівниками ДБР

Генерал Дмитро Марченко наполягає, що працівники ДБР взяли набагато більше, ніж їм дозволив суд. "Було вилучено багато речей, яких не було перелічено в ухвалі суду. Тобто шукали незрозуміло що, тому забирали все підряд. В мене навіть були вилучені документи внутрішні – зокрема, рапорти на відпустки мого особового складу", – додав він.

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Що ж це за ухвала суду? Журналісти написали запит до ДБР з проханням надати копію ухвали, щоб пересвідчитись, чи правду нам сказав генерал. До того ж, в реєстрі судових рішень до сьогодні цієї ухвали немає. Ймовірно, цей документ міг би відкрити карти, що саме спонукало суд дозволити такі обшуки.

А у відомстві Труби, схоже, свої закони про доступ до публічної інформації. Вони відповіли, що "орган досудового розслідування не може надати копію ухвал на проведення обшуків у Міністерстві оборони України та інших структурних підрозділах Міноборони".

Труба зустрічався з Богданом

Паралельно з цими слідчими діями у Державному бюро розслідувань вдбувалось ще декілька подій. Буквально напередодні гучну заяву на своїй Фейсбук-сторінці озвучила вже добре відома суддя-викривачка з Полтави, Лариса Гольник. Служителька Феміди заявила, що до неї заходив слідчий ДБР з проханням написати заяву про злочини 5-го президента України Петра Порошенка.

Лариса Гольник такі дії правоохоронців оцінює не професійними, адже за законом якщо вони вбачають у будь-чиїх діях склад злочину, то повинні самі відкривати кримінальне провадження, а не вмовляти написати заяву. Ще більше Ларису Гольник шокувало, коли після її публічного зізнання, заяву, яку просили написати саме її, згодом подав до ДБР Андрій Портнов.

І найцікавіше – в інтерв'ю виданню РБК очільник офісу президента – Андрій Богдан заявив, що Портнов його багаторічний друг. І поки Портнов писав заяви про злочини Порошенка, журналісти дізналися, що напередодні обшуків у Міноборони, пан Труба відвідував того ж таки Богдана.

Журналісти вирішили цю інформації дізнатися у самого Труби, проте на жодне з поставлених питань у керівника ДБР конкретної відповіді так і не знайшлося. Зокрема, на питання "про що говорили?", Труба сказав, що це були "робочі питання".

Зеленський озвучив текст, який напередодні опублікував Портнов

А вишенькою на торті став пост в телеграмі Портнова, де він зовсім не скупиться на висловлювання. Там він написав текст, що він "розробив короткий законопроект про зміну закону про люстрацію – забороняється займати будь-які державні посади особам, призначеним в період правління попереднього політичного режиму з 22 лютого 2014 року по 20 травня 2019 року".

Більше про законопроект Зеленського про люстрації – читайте тут

Проте, рівно за тиждень чи не слово в слово такий текст у своєму відеозверненні озвучив наш президент Володимир Зеленський. Але хіба це не політичні ігри, хіба це не політичні переслідування? Хіба під цей же закон не підпадає сам Богдан? Звісно ж ні, бо тепер він очолює "Офіс Президента", а саме така назва не прописана в жодному законодавчому акті і це зручно для нього.