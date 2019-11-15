Що приховує нардеп Холодов: кіпрська таємниця "слуги народу"

У жовтні Рада ухвалила одне з гучних законодавчих нововведень щодо перерозподілу прибутків на тютюновому ринку – хто й скільки може заробляти від продажу цигарок. Однією з його рушійних сил був народний депутат від "Слуги народу" і бізнесмен Андрій Холодов.

У ЗМІ його називали "тютюновим королем" – утім, до цього часу нікому не вдалося документально підтвердити його зв'язок із цим бізнесом. Ба більше, сам Холодов публічно заперечував свій інтерес у торгівлі цигарками.

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"Схеми" поставили заяви народного обранця під сумнів: журналісти розплутали клубок підставних осіб, простежили за рухом коштів, які українці платять за тютюнові вироби в сотнях київських кіосків.

І опинилися на Кіпрі – біля маєтку самого Андрія Холодова, де й бере початок засекречений бізнес його родини. Там журналісти зустріли й самого "слугу народу" – якраз тоді, коли в нього за графіком мав бути тиждень роботи з українськими виборцями.

Що відомо про "слугу народу" Холодова

Ще під час парламентської кампанії розслідувачі виявили маєток у Відні майже за шість мільйонів євро, записаний на дружину Холодова – Катерину Шаховську. А також встановили, що він часто бував за кордоном: наприклад, у 2017 році майже щомісяця літав у напрямку Відня.

Та ключове, на що звернули увагу "Схеми, це родинні зв'язки Холодова. Як виявилось, він є близьким до родини кума Путіна – проросійського політика Віктора Медведчука. Детальніше – читайте тут.



"Слуга народу" Андрій Холодов з дружиною Катериною Шаховською

Втім, ані можливе порушення вимог законодавства щодо постійного проживання в Україні, ані родинні зв'язки із Медведчуком не завадили кандидатові, який ішов під 22 номером у списку партії, стати народним депутатом.

Навіть частина негативних публікацій щодо нього в мережі почала зникати. Наприклад, за одним і тим самим лінком із "тіньового бізнесмена – порушника закону" Холодов перетворився на "народного депутата та успішного бізнесмена".

Боротьба з тютюновими монополістами: про зміни до законодавства

На початку жовтня у Верховній Раді розгорнулася боротьба з тютюновими монополістами. Принаймні, так окреслювали свою мету ініціатори змін до законодавства.



На початку жовтня в Раді розгорнулася боротьба з тютюновими монополістами

Фінансовий комітет парламенту розглядав зміни до законопроєкту про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. А "слуга народу" Олександр Дубінський пропонував внести в закон правку: за його словами, вона мала б обмежити монополію компанії "Тедіс", яка отримує цигарки від виробників і потім перепродає у роздрібних мережах.

Ця правка дозволить звузити маржу компанії "Тедіс", яка зараз є монополістом, до 7 %. І передати 13% маржі на торгівлі тютюновими виробами у роздрібні мережі,

– переконував Дубінський колег по комітету.

Таку ж думку висловлював і його колега – Андрій Холодов, заступник голови комітету з питань фінансів і податкової політики. Й наполягав, що одна компанія – "Тедіс" – регулює щодня маржу для 50 тисяч роздрібних точок.

Зрештою, комітет підтримав запропоновану правку. А вже наступного дня, 4 жовтня, за неї проголосував і парламент, ухваливши законопроєкт в цілому. Проаналізувавши ухвалені зміни до законодавства, журналісти видання "Наші гроші" дійшли висновку: вони не лише не обмежують монополіста "Тедіс", вони, навпаки, – вигідні йому. І збагачують роздрібних торговців.

Який інтерес у цих правках може мати Холодов

Як пояснив журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов, вартість цигарок в Україні за законом є заздалегідь визначена ще виробником. Коли виробник виготовляє цигарки в себе на фабриці, одразу на упаковці пише знизу, скільки ця пачка максимально може коштувати у роздрібній мережі. Від цього треба відкинути вартість акцизів і податків з вартості пачки – до 70%.

"Щось має заробити сам виробник – наприклад, 10%. Автори законопроєкту сказали, що гуртовий покупець має заробляти не менше, ніж 7%, і роздрібна мережа – не менше, ніж 13%. Разом це – 20%. Ті самі 20%, які вже залишились після того, як відкинули виробника тощо", – запевнив він.



Журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов

Журналіст наголосив, що підвищення маржі до 7%, передбачене правкою, лише грає на руку тютюновому монополістові. Таким чином автори законопроєкту фактично збільшують маржу "Тедісу" до 7% з нинішніх 4%.

Я пересвідчився на власні очі в документах, що зараз у нього маржа 4% по різних видах цигарок. Вони пропонують збільшити ще роздріб. Питання – звідки ці кошти всі візьмуться? Чи призведе це до демонополізації, до покращення бізнесу? Ні,

– впевнений Ніколов.

Крім цього, він припустив, що ухвалення правки може мати цілком зворотній ефект – такий, що тютюновий ринок піде "в тінь". Відтак, згадану правку в медіа охрестили "скандальною".

У численних публікаціях і новинах вигоду від такого рішення пов'язали, зокрема, із самим Холодовим – начебто причетним до тютюнового бізнесу й мережі "Т-кіосків".



Згадки про правки до законопроєкту у медіа

Сам Холодов після ухвалення правки "роздрібного лобі" публічно заявив, що тютюнового бізнесу в нього ніколи не було і, зокрема, до "Т-кіосків" стосунку він не мав і не має.

"Схеми" вирішили дослідити причетність Холодова до тютюнового бізнесу. І майже одразу виявили факт, який спростовує одне із його публічних тверджень – щодо "Т-кіосків".

До 2016 року патент на емблему кіосків, які нещодавно познімали з відомих у столиці шестикутних МАФів, був зареєстрований безпосередньо на Андрія Холодова.



До 2016 року патент на емблему кіосків був зареєстрований на Холодова

Тепер замість більшості "Т-кіосків" – новенькі зупинкові комплекси з кіосками. Їх побудувала компанія "Київ маркет солюшн". Таке право фірма виборола на інвестиційному конкурсі, який у 2018 році провела київська міська влада.

Що відомо про цей конкурс та компанію "Київ маркет солюшн"

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, участь у інвестиційному конкурсі брали приблизно 1000 зупинкових комплексів.

"Вигода інвестора – в тому, щоб безпосередньо на зупинці громадського транспорту мати місце для торгівлі на строк інвестиційного конкурсу, на який він проведений – це 10 років", – пояснив чиновник.



Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

Виходить, що київська влада вирішила модернізувати столичні зупинки і залучити до цього інвесторів. За ідеєю, переможець конкурсу вкладає мільйони гривень у їхню реконструкцію, а натомість отримує право на 10 наступних років торгувати у кіосках, які є частиною побудованих ними зупинкових комплексів.

Щодо того, чим торгувати, – в умовах конкурсу розпливчасте формулювання: квитками та іншими товарами. Насправді ж це – переважно цигарки та їжа. Можна сказати, з монопольним становищем, адже, за умовами, в радіусі 20 метрів інших МАФів бути не може.

Левову частку в цьому конкурсі – 595 зупинок – і виграла фірма "Київ маркет солюшн". Відтак "Схеми" вирішили навідатися до її офісу. Та, виявилося, зробити це непросто. Адже за вказаною адресою офісу фірми-переможця інвестконкурсу не виявилось.

Тому "Схеми" вирішили зателефонувати самій директорці "Київ маркет солюшн" Людмилі Руденко. Однак вона на будь-які запитання журналістів відповідати відмовилася.



Людмила Руденко не захотіла спілкуватися з журналістами

Окрім того, "Схеми" виявили, що в офіційному реєстрі бенефіціаром "Київ маркет солюшн" зазначена кіпрська фірма. А це, на думку юристів, суперечить українським законам. Тож журналісти поцікавились у міської влади: чи знають вони, кому віддали найбільші лоти?

Ні, і не хочу знати. Там було 10 чи 12 переможців. Це частина бізнесу, який працював до цього на тих самих зупинках. І який зрештою зрозумів, що беззаконність не має права на ринку – тому вони відповідним чином переформатувалися,

– відповів Микола Поворозник.

Й додав, що відповідним чином отримали право на подальшу роботу в легальному руслі, виконавши умови міста і заплативши місту. А також підкреслив, що не хоче знати прізвищ і ніколи цим не цікавився.

Втім, на відміну від київської влади, "Схеми" вирішили все ж розшукати кіпрську компанію, яка володіє кіосками в Україні, або ж того, хто за нею ховається, – і вирушили на Кіпр.

Чим Кіпр приваблює іноземних підприємців

Кіпр – справжній фінансовий рай для того, щоб мінімізувати податки, приховати свій бізнес чи зробити його непублічним. Про це говорить і місцевий адвокат Арсен Феофанідіс. Він добре знається на особливостях підприємництва на Кіпрі. Такі, як він, у тому числі, допомагають із цим іноземцям.

На Кіпрі було ухвалено закон про надання адміністративних послуг. Тобто ми можемо бути директором, секретарем, а також акціонером кіпрської компанії. На чию користь ми тримаємо акції – це вже відносини між клієнтом і провайдером послуг,

– зазначив юрист.

Феофанідіс пояснив, що на Кіпрі на сьогодні з публічного доступу майже неможливо дізнатися, хто є бенефіціаром компанії. Мовиться про так звані секретарські компанії – фірми, які з'являються в документах під прізвищами кіпріотів.

Це дозволяє приховати справжнього бенефіціара бізнесу. Раніше місцеві мешканці могли сотнями реєструвати ці секретарські фірми хоч у себе вдома. Послугами такої фірми користується і кіпрська компанія Reineweg, яка значиться засновником "Київ маркет солюшн".

Згідно з новим кіпрським законодавством, офіс фірми більше не може розміщуватися у приватному будинку. Тож у липні 2019 року, якраз під час парламентських виборів, фірму перереєстрували за іншою адресою.

Відтак, журналісти спробували знайти менеджерів та акціонерів київського бізнесу – вочевидь, номінальних. Одна з квартир у Harmonia Building є одночасно адресою і акціонера компанії Reineweg, і секретарської фірми, що їх обслуговує.

Яку таємницю ховає маєток Холодова

Узбережжя міста Лімасол – улюблений район вихідців із країн СНД: усюди видно вивіски російською. Там, на вулиці Елеусіс, розташований будинок, який ще донедавна був офісом уже згаданої вище кіпрської компанії Reineweg.

Мовиться про той самий розкішний маєток, на території журналісти побачили обраного "слугу народу" – Андрія Холодова. Протягом одного дня "Схемам" вдалося двічі зафільмувати в будинку не лише самого депутата, але і його велику родину. Тож, схоже, це родинний маєток.



Андрій Холодов поруч з маєтком на Кіпрі

Вочевидь, це – не просто вілла для відпочинку. Адже протягом наступних днів знімальна група щоранку фіксувала, як народний депутат відвозив своїх дітей до місцевої школи. Це означає, що принаймні сім'я Холодова мешкає на острові.

Ба більше, "Схеми" виявили, що сам народний депутат України має там постійну посвідку на проживання – про це на умовах анонімності журналістам повідомили два джерела в Міграційній службі Кіпру. Таку посвідку там можна отримати за умови придбання нерухомості.



Маєток на Кіпрі, у якому мешкає родина нардепа Холодова

Зрештою, гіпотезу про те, що будинок на вулиці Елеусіс, де ще донедавна була прописана фірма-власник компанії "Київ маркет солюшн", – це родинний маєток Холодових, підтвердив сам парламентар.

Холодов вирішив "піти на випередження" і виклав пост у фейсбуці, де розповів про свій кіпрський маєток. Пообіцяв вказати його в декларації, але про посвідку на постійне проживання не згадав.

За сам маєток Холодова цікавіша таємниця, яку він зберігає – адже саме в його стінах, тобто за його адресою, була заснована кіпрська фірма, за якою ховається реальний власник компанії "Київ маркет солюшн", який на 10 років отримав право торгувати в сотнях київських кіосків.

Маєток залишався місцем прописки компанії і після того, як на початку 2018-го з її акціонерів вийшла дружина нардепа. Та "Схеми" знайшли й інші докази зв'язку сім’ї Холодових-Шаховських із кіпрською фірмою, на яку заведені українські кіоски, в яких торгують цигарками.

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