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      Що приносить більше щастя, дарування подарунків чи отримання: результати дослідження

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      Подарунки корисніше дарувати, ніж отримувати
      Подарунки корисніше дарувати, ніж отримувати / Фото з соцмереж

      Нове психологічне дослідження вчених Чиказького університету показало, що люди довше почуваються щасливими, коли дарують подарунки іншим, ніж коли самі їх отримують.

      Результати експеременту опублікували в науковому журналі Association for Psychological Science.

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      Психологи провели два експерименти. В одному з них 96 учасників протягом п’яти днів щодня отримували 5 доларів. Частина з них мала витратити гроші на себе, а решта – на подарунок іншій людині. Вкінці дня учасники повинні були розповідати про свої почуття.

      via GIPHY

      Виявилося, що рівень відчуття щастя в людей, які витрачали гроші на себе, поступово знижувався до п’ятого дня. А ті, хто віддавали отримані гроші іншим, почувалися однаково щасливими протягом усього експерименту.

      Ще один експеримент дослідники проводили в онлайн-форматі. 502 учасники грали в онлайн-гру і за перемогу в кожному з 10 раундів отримували 5 центів. Ці гроші вони могли залишити собі або пожертвувати на благодійність. Знову ж таки, радість тих, хто віддав свої виграші, знижувався набагато повільніше, ніж ті, що забирали свої виграші.

      Дарувати приємніше, ніж отримувати
      Дарувати приємніше, ніж отримувати

      Психологи пояснюють результати тим, що коли ми фокусуємося на отриманні чогось, ми порівнюємо ці результати, що знижує нашу чутливість до таких переживань. А коли ми фокусуємося на дії – даруванні чи пожертвах – ми менше порівнюємо, зате щоразу переживаємо новий акт дарування як нову подію, що приносить щастя.

      Також фахівці вважають, що люди менше звикають до щастя, пов’язаного з даруванням, бо акт віддавання підвищує почуття соціальної приналежності та зв’язків.

      Теги: Психологія Здоров'я дослідження
      Джерело: 24 Канал
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