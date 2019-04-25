Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж

В мене дисонанс



Я українка - по паспорту, душею. Я все життя живу в Донбасі. Я добре (сподіваюся) знаю рідну мову, спілкуюся нею тут та з рідними (в основному з бабусями/дідусями), але в повсякденному житті я говорю на русском



Мені до якого табору належить примкнути