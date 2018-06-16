Що прочитати влітку: топ-5 улюблених книг зірок

Читання допомагає найкраще розслабитися і є дієвим способом, ніж прослуховування музики та інше. Разом з цим, деякі знаменитості розповіли про свої улюблені книжки, з якими рекомендуємо ознайомитися.

Про це повідомляє Harper's Bazaar.

Читайте також: Книга "Секс. Наркотики. Бог" стала найдорожчою в Україні

Вікторія Бекхем рекомендує прочитати роман "Убити пересмішника" / "To Kill a Mockingbird", Харпер Лі.

"Це улюблена книга Вікторії, дуже сильний твір. Ми назвали дочку на честь автора", – зазначає чоловік Вікторії Девід Бекхем.

Натомість, Лана Дель Рей розповіла, що часто слухає аудіокниги і радить мотиваційну прозу "Думай і багатій" / "Think and Grow Rich", Наполеон Хілл.

Читайте також: Автор екранізованого роману "Назви мене своїм ім'ям" назвав топ-5 книг про кохання

Роман "Літній круїз" / "Summer Crossing", Труман Капоте. За словами Скарлетт Йоханссон, яка у захваті від прочитання цієї книги зазначає, що йдеться "про двох людей, які шалено закохалися один в одного з першого погляду".

Повість "Вище крокви, будівничі" / «Raise High the Roof Beam, Carpenters», Джером Девід Селінджер.

Мені так подобається сарказм Селінджера і то, як він описує суспільство того часу. Не думаю, що в американській літературі коли-небудь було щось схоже,

– розповідає Дженніфер Лоуренс.

Джеймс Франко рекомендує книгу "Коли я вмирала" / "As I Lay Dying", Вільям Фолкнер. За його словами, книжка складається з маленьких, пов'язаних між собою епізодів.

"Мені подобається спостерігати за розвитком внутрішніх переживань героїв, а прийом множинної перспективи надихає мене, коли потрібно готуватися до нових ролей", – підкреслює він.



Усі фото – Harper's Bazaar