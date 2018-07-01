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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Що провокує мігрень у чоловіків: несподіване відкриття вчених

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Що провокує мігрень у чоловіків: несподіване відкриття вчених
/ deyerler.org

У чоловіків, які страждають на мігрень, підвищений рівень жіночих статевих гормонів в крові.

Таку відповідність помітили голландські науковці з Leiden University Medical Centre, передає "Країна здоров'я".

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Вони провели дослідження серед чоловіків, які страждають від нападів мігрені в середньому тричі на місяць та тих, хто ніколи не хворів мігренню. Вони не приймали ліків, які б впливали на гормональний фон. Всі учасники дослідження мали нормальний індекс маси тіла, що відповідає віку.

Протягом дня науковці кожні 3 години брали у добровольців кров і вимірювали рівні естрадіолу (естроген) і тестостерону. У чоловіків з мігренню кров брали доти, поки у них не траплявся напад.

З'ясувалось, що пацієнти з мігренню в період, коли у них не було нападу, мали підвищений рівень естрогену в крові.

А за 24 години до початку нападу рівень тестостерону у чоловіків зростав. Також розвивалися симптоми мігрені: втома, ригідність м'язів (підвищення їх тонусу), гостре відчуття голоду.

А через дефіцит тестостерону відбувалась зміна настрою, дефіцит енергії, порушення потенції та інше. На ці прояви нестачі чоловічих гормонів скаржилися 61% представників сильної статі.

Як відомо, рівень естрогену впливає на перебіг мігрені у жінок. Вчені з'ясували, що він визначає і те, як розвивається мігрень у чоловіків.

Що таке мігрень? Це хронічний розлад, який характеризується періодичним головним болем середньої та високої інтенсивності, що часто пов'язаний з ураженням вегетативної нервової системи. У всьому світі більше, ніж 10 % населення, страждає на мігрень у тому чи іншому періоді життя.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я дослідження Лікування
Джерело: 24 Канал
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