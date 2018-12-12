Помилки української соматологічної культури легко прочитати по статистиці. Майже всі українці мають дірки в зубах. Це карієс. Якщо хтось скаже – "Ні, в мене немає карієсу. Лише пломби", це значить – карієс у нього був до того, як поставили пломбу. Здорові зуби – це коли немає ні дірок, ні пломб.

Як доглядати за зубами? Чому українці не мають культури догляду за здоров’ям? Що робити, щоб не втратити зуби? Про це та багато іншого 24 каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповів практикуючий лікар-стоматолог зі стажем, доктор медичних наук і професор Заблоцький Ярослав.

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За дві години льоту від Києва є країна Швеція. Там немає дірок взагалі. Бо є культура догляду за зубами. Починаючи від дитини до дорослого. Там пацієнти взагалі не люблять стоматологів і лікування зубів – бо це дуже дорого.

Стоматолог Заблоцький Ярослав “Найбільша проблема України – у видимому дешевому способі лікування. У головах людей українська медициниа все одно дешева. Скільки б ми не платили у вигляді "подяк", хабарів. А західна – дорога. Часто бачимо звернення про допомогу зібрати гроші людині на лікування, наприклад, у Ізраїлі. Або рак крові лікують тільки в Німеччині. І вартість такого лікування – 150 тисяч євро. Це страшно дорого”.

А в Україні відсутня культура профілактики хвороб. Не тільки стоматологічних. Бо полікуватися – дешево. Не буду чистити зуби, раптом що – в мене є знайома стоматолог, вона мене задешево полікує. А шведи не люблять витрачати гроші на лікарів. Краще вже з'їздити на море. Але ж є я сам – можу чистити зуби і не мати проблем. І це – дешево.



Українці не мають культури догляду за зубами

Ще приклад – за кордоном жінки після 40 років мають раз на рік чи раз на два роки робити мамографію грудей. Щоб вчасно виявити рак молочної залози. За цю послугу перевірки платить страхова компанія. У нас теж таке є. Але там люди не пропускають такий огляд. Якщо візит призначено на 9, то вже в 8.30 пацієнт чекає в коридорі. Він ніколи візит не пропустить.

Бо якщо запізниться – його викреслять. А якщо викреслять з системи щорічних оглядів – далі все в його руках. І якщо він захворіє – платитиме за операцію сам. А вона коштує біля 100-150 тисяч євро. А якщо людина прийде на обстеження вчасно, хворобу виявлять вчасно, нададуть допомогу і швидко повернуть людину в стрій. Тому людина і приходить – їй страшно залишитися з бідою один на один.

Стоматолог Заблоцький Ярослав “І якщо ви думаєте, що середньостатистичний німець чи американець має в кишені вільних 150 тисяч євро чи доларів – помиляєтесь. Не має. Якщо чуєте про середню зарплату у Німеччині – 2,3,4 тисячі євро і думаєте, що це багато, ви помиляєтесь. Це для нас тут багато. А вони там з цих грошей платять великі податки, усі можливі і неможливі страховки – за життя, здоров'я, дім, пожежу. Добре, якщо лишається на два рази в рік відпочити. Мало які люди в Європі відкладають гроші на майбутнє. Якщо беруть машину – в кредит, який обслуговують. Купують квартиру – в кредит, який обслуговують. Так, середній рівень у них добрий. Але мало хто має 150 тисяч, щоб заплатити за операцію”.

Тому страх дороговизни і неспроможності заплатити – єдиний спосіб, який повпливає на українців слідкувати за своїм здоров'ям. Тому і реформа сьогоднішня – теж має на меті це нам розказати. Поміняти ментальність, що лікуватись – дорого. Немає держави, яка має достатньо грошей, щоб полікувати всіх.



Необхідно мінімум двічі на день чистити зуби

В Америці 40 чи 50 мільйонів людей не застраховані. Оцю допомогу Obama care по страхуванню цих людей – Трамп нібито відмінив. Тому що не вистачає у держави грошей. І лікарі не сильно хотіли працювати в Америці в тій системі Obama care, тому що там найдешевша оплата роботи лікаря.

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Страхова компанія – це окрема історія. Уявіть, є лікар, пацієнт і третя сторона. У нашому випадку це – держава. У Західних країнах – це страхова компанія. У всіх нас різні задачі. Всі як лебідь, рак і щука. Страхова вибирає найдешевшого лікаря, аби витрати найменше.

Тоді лікар надає лише ті послуги, за які компанія платить. І навіть не розказує вам, що існують інші послуги. Тому що ваша ментальність за них не хоче платити. А ви вважаєте себе – застрахованим. І це породжує масу проблем. Тому найкраще бути – просто здоровим.

І тому ми хочемо, щоб українці зрозуміли, що стоматолог – це дорого. А якщо українські стоматологи ще й платитимуть податки, це буде ще дорожче. Зараз ще деякі лікарі мають змогу, на жаль, винести якісь матеріали-препарати з державних установ, що робить їхні послуги дешевшими. Найближчим часом це стане неможливо. А раз ці препарати стануть мало доступними – вони будуть ще дорожчі.



В Україні дуже дешева стоматологія

Тому єдиний спосіб – профілактика.

Є три причини, через які люди втрачають зуби.

Перший – дірки в зубах, карієс. Щоб цього уникнути – достатньо двічі на день чистити зуби. А краще 3 – після їжі. Мій друг Андре Саадон, професор стоматології із Франції, носить зубну щітку з собою. Йому 70 років – у нього жодної пломби. Навіть у ресторані він поїв – йде зуби чистити. Каже – я не люблю стоматологів.

Якщо хтось із українців скаже, що не має грошей на зубну пасту – нехай просто чистять зуби щіткою з водою. Але зуби після їжі треба чистити. Зубні щітки, зубні йоршики для бічних зубів, паста, зубні нитки для передніх зубів (якщо не залазить йоршик).

Ще одна умова: два рази в рік треба приходити до лікаря стоматолога-гігієніста. Це не українська культура, вона тільки народжується. Ми 20 років тому відкрили кабінет професійної гігієни, і в нас у квартал був один пацієнт. Ми не знали, як пояснити людям, що це таке, і за що ми беремо гроші. А в Америці і в Канаді досвід професійної гігієни – 115 років. Це не послуга, це вже – культура.

І ця професійна гігієна вливає і на захист від карієсу, і на пародонтит – запалення ясен, в народі більше відоме як пародонтоз. І пародонтит – це не хвороба зуба. Але якщо ясна мають запалення, кровлять , то - це погано для зубів.

Стоматолог Заблоцький Ярослав “Тому двічі на рік треба прийти до стоматолога-гігієніста, який почистить там, де ви самі не зможете – під яснами. За різними даними від 60 до 70 відсотків українців мають пародонтит. Це інфекція і вона спадкова. І це приводить до того, що люди у старшому віці втрачають ідеально здорові, без дірочок, зуби. Бо якщо ясна мають запалення, тіло, кістка, що під ним, тане. А зуб, що як дерево – корінням у кістці, втрачає цю "землю", розхитується – і випадає. І тоді людина в шоці – зуби все життя ж були здорові. В школі, в університеті, в армії. Людина вважає, що в неї класна генетика, і зуби можна не чистити. А в 50 років – пародонтит. І треба видалити всі зуби. Так, сьогодні стоматологи такі круті, що зможуть вам зуби повернути. Але – треба витратити 100 тисяч євро. І це три роки роботи. Так, ми все зробимо – але навіщо? Якщо ви могли лишитися з власними здоровими зубами”.

Добре, що показують рекламу зубних паст, бо інакше люди про них і не знали б. Тільки в рекламах дещо лукавлять. Кажуть: "Купіть пасту". А купити і скористатися – це різні речі. А у своїх паперових буклетах ці ж фірми пишуть – що потрібно також відвідувати лікаря.

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Як правильно чистити зуби:

- дорослому: щітка має бути на 50% на зубі, на 50% – на яснах, щітка під кутом 45 градусів, щоб "вимітати" бруд з-під ясен, запобігати пародонтиту;

- дитині: щітка має бути лише на зубах.

Недавно вважалося, що якщо людина не має зубів – пародонтит щезає. Але це не правда. Бо пародонтит – це інфекція, вона не щезає. І через нього людина може втратити імплантант – він теж може "захворіти" через інфекцію – це називається переімплантит. Колись мене питали – а якщо будуть вирощувати зуби? Ну, якщо ви заплатите за такий вирощений зуб 10 чи 100 тисяч доларів, і не будете його чистити – ви знову його втратите. Все одно все повертається до догляду.

Є ще інші люди. Кажуть – ой, в мене погана генетика, екологія, шахта під боком. Як каже один мій колега, генетика – це як гра в карти, можна виграти з поганими картами і програти – з хорошими. Навіть якщо у вас погана генетика – не псуйте її далі брудними зубами. А якщо вона погана, а ви зуби регулярно чиститимете – то навіть за неідеального здоров'я матимете значно менше витрат на його підтримку.



Пародонтит може бути причиною втрати зубів

Третя причина втрати зубів – прикус, співвідношення зубів. І якщо вони стоять неправильно – що буває часто – виникають проблеми. Наприклад, через 8 зуб – так званий зуб мудрості. Наприклад, у Австрії його в обов'язковому порядку видаляють хлопчикам у 16 років, дівчаткам – в 14. Тому що у сучасних людей ті 8-мі зуби просто не поміщаються. І якщо хтось обуриться, мовляв, бог давав – а ми вириваємо, то відповідь – бог давав по 8 зубів, коли ми їли тверду їжу. Зараз в них немає необхідності. І чим раніше їх видалити – тим краще. Бо інакше вони створюватимуть проблеми все життя – не так стоять, лежать, тиснуть і викривляють інші зуби. Потім треба ставити брекети і так далі.

Ще одна проблема – коли люди сильно стискають зуби або труть зубами. Мої британські колеги назвали це "хворобою бізнесмена", коли після кризи 2008 року дуже збільшилась кількість таких людей. Вважалось, що у них лише половина мозку відпочивала, а інша половина – переживала, за гроші, кредити, зарплати. Таку саму проблему я побачив у свого сина, йому тоді було 20 років, і я запідозрив – або екзамени, або кохання. По великому рахунку, це – стрес. Уві сні ви переживаєте, мозок дає команду, м'язи стискаються з силою, стискаються зуби – і ви про це не знаєте. Але коли ми бачимо таку проблему – можемо запобігти.

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Тому – тримаючи під контролем всього три ці причини, можемо забезпечити здоров'я зубів.

Тому моя реформа полягає в тому, що ми відкрили мережу клінік, які не є клініками – Dental Care Offices. Ці офіси – для здорових людей. Основна її послуга – професійної гігієни зубів. Починається вона з 6 років, з першого постійного зуба. І кожних півроку – професійне чищення зубів лікарем, все життя. У клініці ми лікуємо найскладніші випадки, і це дуже дорого. А там – ми не даємо захворіти. І це дуже дешево.

Я дуже в це вірю – в українців є всі підстави і можливості бути здоровими. Хоча у нас, стоматологів, ще дуже багато роботи – треба "пожинати плоди" людей, які вже хворі. Але є молодь, діти.

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