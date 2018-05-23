Що публікує в Instagram дівчина Неймара: спокусливі фото (18+)
Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар їде на чемпіонат світу без своєї дівчини Бруно Маркезін – так вирішили тренери.
На їхню думку, таке рішення сприятиме кращій концентрації футболіста на грі. Вони переконані, що подружка лише відволікатиме Неймара від справи.
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Дівчина Неймара – Бруно Маркезін – доволі відома бразильська актриса. Вона сміливо публікує у мережах звабливі кадри:
Джерело: 24 Канал
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