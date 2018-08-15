Що публікує в Instagram переможниця Міс Україна Всесвіт 2018 Каріна Жосан
Одеситка Каріна Жосан, яка 14 серпня стала Міс Україна Всесвіт 2018, активно веде свою сторінку в Instagram.
14 серпня відбувся масштабний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт 2018". Переможницею стала – Каріна Жосан.
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Профіль дівчини заповнений спокусливими фото, лакшері знімками та рекламними дописами.
Дівчина часто публікує типові світлини з великими букетами троянд та з елітного шопінгу.
Також у Каріни Жосан доволі часто можна натрапити на знімки у літаку.
Джерело: 24 канал
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