Що публікує в Instagram переможниця Міс Україна Всесвіт 2018 Каріна Жосан

Дорогие мои️Этот пост хочу посвятить именно вам! Всем тем,кто изо дня в день не жалея лайка и комментария вдохновляет меня и поднимает настроение,кто от души радуется моим успехам и всегда поддержит добрым словомБольше половины из вас я совершенно не знаю,мы лично не знакомы,никогда не виделись и вряд ли встретимся когда либо вообще,но просто большое СПАСИБО,что вы у меня есть и вы со мнойЗа последние пару дней я получила огромное количество сообщений в директ (столько,сколько не получала даже во время Каннского Кинофестиваля) о том,какое удовольствие вы получаете от сторис которыми я делюсь с вами и от моей странички в целомЯ очень стараюсь,правда!) Мне безумно приятно,когда люди вдохновляются моим примером,именно это заставляет меня все больше и больше работать над собой и развиваться?Вы мотивируете меня и заряжаете позитивной энергиейСпасибо,что вы у меня естьВаша Карина Жосан#thankyouall

Публикация от K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 30 Июн 2018 в 11:19 PDT