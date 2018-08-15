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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що публікує в Instagram переможниця Міс Україна Всесвіт 2018 Каріна Жосан

521 Читать новость на русском
Каріна Жосан
Каріна Жосан

Одеситка Каріна Жосан, яка 14 серпня стала Міс Україна Всесвіт 2018, активно веде свою сторінку в Instagram.

14 серпня відбувся масштабний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт 2018". Переможницею стала – Каріна Жосан.

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Профіль дівчини заповнений спокусливими фото, лакшері знімками та рекламними дописами.

Дівчина часто публікує типові світлини з великими букетами троянд та з елітного шопінгу.

 

Off to France️#france #paris #cannes

Публикация от K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan)

Також у Каріни Жосан доволі часто можна натрапити на знімки у літаку.

 

Off to France️#france #paris #cannes

Публикация от K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan)

 

Дорогие мои️Этот пост хочу посвятить именно вам! Всем тем,кто изо дня в день не жалея лайка и комментария вдохновляет меня и поднимает настроение,кто от души радуется моим успехам и всегда поддержит добрым словомБольше половины из вас я совершенно не знаю,мы лично не знакомы,никогда не виделись и вряд ли встретимся когда либо вообще,но просто большое СПАСИБО,что вы у меня есть и вы со мнойЗа последние пару дней я получила огромное количество сообщений в директ (столько,сколько не получала даже во время Каннского Кинофестиваля) о том,какое удовольствие вы получаете от сторис которыми я делюсь с вами и от моей странички в целомЯ очень стараюсь,правда!) Мне безумно приятно,когда люди вдохновляются моим примером,именно это заставляет меня все больше и больше работать над собой и развиваться?Вы мотивируете меня и заряжаете позитивной энергиейСпасибо,что вы у меня естьВаша Карина Жосан#thankyouall

Публикация от K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan)

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
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