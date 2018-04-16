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Що публікує в Instagram українка, яка перемогла на конкурсі краси в США

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Яна Власюк
Яна Власюк / Фото з Іnstagram

Українка Яна Власюк здобула титулу Місіс Пенсильванія на конкурсі краси серед заміжніх дівчат після 25-ти років Mrs. Globe.

Тепер Власюк буде змагатися за титул Місіс США, який відбудеться у червні.

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За словами Яни, вона заявку подала випадково і навіть не думала, що зможе взяти участь.

“В інтернеті натрапила на сайт, а мені відразу вискочила заявка і я вирішила "заради приколу" написати. Навіть не думала і не розраховувала ні на що, але через кілька днів, вже й забувши все це, мені подзвонили і запропонували піти на конкурс", – розповіла дівчина виданню "Буг".

У програмі конкурсу були дефіле у вечірніх сукнях, в купальниках, та інші завдання.

На сторінці в Instagram 26-річної Яни є багато фото з подорожей, а також чимало кадрів у купальниках.

Теги: Новини України Мода LifeStyle Новини США Instagram
Джерело: 24 Канал
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