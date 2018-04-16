Що публікує в Instagram українка, яка перемогла на конкурсі краси в США

Українка Яна Власюк здобула титулу Місіс Пенсильванія на конкурсі краси серед заміжніх дівчат після 25-ти років Mrs. Globe.

Тепер Власюк буде змагатися за титул Місіс США, який відбудеться у червні.

Читайте також: Українка стала переможницею конкурсу краси в США

За словами Яни, вона заявку подала випадково і навіть не думала, що зможе взяти участь.

“В інтернеті натрапила на сайт, а мені відразу вискочила заявка і я вирішила "заради приколу" написати. Навіть не думала і не розраховувала ні на що, але через кілька днів, вже й забувши все це, мені подзвонили і запропонували піти на конкурс", – розповіла дівчина виданню "Буг".

У програмі конкурсу були дефіле у вечірніх сукнях, в купальниках, та інші завдання.

На сторінці в Instagram 26-річної Яни є багато фото з подорожей, а також чимало кадрів у купальниках.

Допис, поширений Mrs. Globe (@mrs_globe) 3 Кві 2018 р. о 9:07 PDT

Допис, поширений Yana Vlasyuk (@yanavlasyuk1) 2 Кві 2018 р. о 1:51 PDT

Допис, поширений Yana Vlasyuk (@yanavlasyuk1) 7 Кві 2018 р. о 8:36 PDT

Допис, поширений Yana Vlasyuk (@yanavlasyuk1) 21 Січ 2018 р. о 11:50 PST

Допис, поширений Yana Vlasyuk (@yanavlasyuk1) 15 Січ 2018 р. о 3:25 PST

Допис, поширений Yana Vlasyuk (@yanavlasyuk1) 9 Гру 2017 р. о 11:12 PST

Допис, поширений Yana Vlasyuk (@yanavlasyuk1) 23 Жов 2017 р. о 6:50 PDT