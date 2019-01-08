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      Що робити, аби не потрапити у снігову пастку в горах: поради та застереження від ДСНС

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      Зважаючи на складні погодні умови, наразі туристам не бажано йти з мандрівками у гірську місцевість.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів начальник 4 спеціальної пошуково-рятувальної групи ДСНС Івано-Франківської області Тарас Бринда.

      Читайте також: Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка

      За його словами, погода в горах досі залишається ускладненою.

      Чи варто туристам йти в гори

      Протягом останніх днів погода характеризувалася сильними снігопадами, обмеженою видимістю, також пониженням температури, місцями – до мінус 19 градусів. Такі умови є вкрай несприятливими для туристичних мандрівок гірською місцевістю. Звичайно, в такий період варто від них утриматися.

      Що зробити, аби не потрапити у снігову пастку

      1. Людина має обрати відповідний до свого досвіду і фізичної підготовки маршрут, який їй під силу.
      2. Маршрут потрібно детально спрямувати.
      3. Необхідно мати спеціальний одяг та туристичне спорядження, що особливо актуально взимку.
      4. Обов'язково треба врахувати прогноз погоди до трьох діб. Якщо він несприятливий, то мандрівку вартує відкласти. 
      5. Важливо зареєструватися в підрозділах ДСНС та залишити свої контактні дані й маршрут, аби в разі виникнення надзвичайної ситуації було легше надати допомогу.

      Що робити, аби вижити, потрапивши у снігову пастку в горах

      Конкретні прийоми порятунку залежать від ситуації, адже люди можуть потрапити під лавину, заблукати або втратити частину спорядження. З найпершого та найпростішого:

      1. Людина не має піддаватися паніці, не має втрачати самовладання.
      2. Людина повинна, логічно оцінивши ситуацію, подумати, що саме може наразі врятувати її життя.
      3. Не рекомендовано розділятися, гуртом у таких ситуаціях – завжди легше. 


      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      Нагадаємо, у Карпатах наразі значна лавинна небезпека.  

      Що сталось у Карпатах 6 січня і скільки туристів загубились?Святвечір на Закарпатті видався неспокійним: місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.

      Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання.

      Рятувальники ж, своєю чергою, продовжили шукати третього, долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення. Близько третьої години ранку 7 січня професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.

      Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів.

      Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями і залишився чекати на рятувальників.

      О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний. Та наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.

      Теги: Новини України Новини Закарпаття ДСНС Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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