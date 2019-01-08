Що робити, аби не потрапити у снігову пастку в горах: поради та застереження від ДСНС
Зважаючи на складні погодні умови, наразі туристам не бажано йти з мандрівками у гірську місцевість.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів начальник 4 спеціальної пошуково-рятувальної групи ДСНС Івано-Франківської області Тарас Бринда.
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За його словами, погода в горах досі залишається ускладненою.
Чи варто туристам йти в гори
Протягом останніх днів погода характеризувалася сильними снігопадами, обмеженою видимістю, також пониженням температури, місцями – до мінус 19 градусів. Такі умови є вкрай несприятливими для туристичних мандрівок гірською місцевістю. Звичайно, в такий період варто від них утриматися.
Що зробити, аби не потрапити у снігову пастку
- Людина має обрати відповідний до свого досвіду і фізичної підготовки маршрут, який їй під силу.
- Маршрут потрібно детально спрямувати.
- Необхідно мати спеціальний одяг та туристичне спорядження, що особливо актуально взимку.
- Обов'язково треба врахувати прогноз погоди до трьох діб. Якщо він несприятливий, то мандрівку вартує відкласти.
- Важливо зареєструватися в підрозділах ДСНС та залишити свої контактні дані й маршрут, аби в разі виникнення надзвичайної ситуації було легше надати допомогу.
Що робити, аби вижити, потрапивши у снігову пастку в горах
Конкретні прийоми порятунку залежать від ситуації, адже люди можуть потрапити під лавину, заблукати або втратити частину спорядження. З найпершого та найпростішого:
- Людина не має піддаватися паніці, не має втрачати самовладання.
- Людина повинна, логічно оцінивши ситуацію, подумати, що саме може наразі врятувати її життя.
- Не рекомендовано розділятися, гуртом у таких ситуаціях – завжди легше.
Як врятуватись під час сходження снігової лавини
Нагадаємо, у Карпатах наразі значна лавинна небезпека.
Що сталось у Карпатах 6 січня і скільки туристів загубились?Святвечір на Закарпатті видався неспокійним: місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.
Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання.
Рятувальники ж, своєю чергою, продовжили шукати третього, долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення. Близько третьої години ранку 7 січня професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.
Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів.
Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями і залишився чекати на рятувальників.
О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний. Та наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.