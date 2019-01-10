Що робити батькам, якщо дитина краде

Залежно від віку, дитина по-різному сприймає чужі речі та свої. Якщо трирічна дитина бере без дозволу чужі речі, то крадіжкою це назвати складно, адже вона не розрізняє форм власності.

А якщо дитині 9 і вона продовжує красти речі, то варто батькам задуматися, пише психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.

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Варто зазначити, що дитина повинна знати три правила про чужі та власні речі.

Якщо батьки помітили, що дитина без дозволу бере речі інших людей, не варто панікувати. Експерт радить поговорити з дітьми і з’ясувати, чому дитина так чинить.

Спитайте: "Скажи мені причину, через яку ти вкрав гроші. Що ти планував з ними зробити?", "Я не буду тебе сварити, але нам це потрібно обговорити".

Якщо ви дізнаєтеся, чому дитина вкрала гроші, ви зможете допомогти їй вибрати правильний шлях розв’язання цієї проблеми. Сергій Кистенів радить використовувати епізод крадіжки як навчальний момент, а не як факт катастрофи чи морального падіння дитини.



Якщо дитина краде гроші, то поговоріть з нею і дізнайтеся причину вчинку

Якщо дитина принесла якісь і речі й стверджує, що це подарунки або ж бере певні речі у магазині, то ваша поведінка та розв’язання проблеми вплине на ймовірність того, чи не вкраде він знову.

Психотерапевт радить використовувати такі стратегії:

1. Часто розмовляйте про чесність. Хваліть дитину, коли вона говорить правду.

2. Навчіть дитину поважати чужу власність. Створіть правила поваги, які будуть гарантувати, що кожний член сім’ї спершу запитає, чи можна брати речі.



Навчіть дитину поважати чужу власність

3. Повертайте вкрадені гроші. Важливо, щоб дитина самостійно або з вашою допомогою повернула гроші та написала лист із вибаченнями.

Ймовірно, батькам доведеться прибрати спокуси. До прикладу, не залишати дитину без нагляду з друзями або у магазині.

• коли потрібно звертатися за професійною допомогою

• якщо дитина краде на постійній основі

• коли дитина не відчуває свою провину за ці вчинки

• якщо у дитини є інші проблеми (тривога, страх, агресія, тощо).

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